Artesanato de vários lugares na Praça

Cinco dezenas de artesãos de várias regiões participaram no Mercado com Alma, evento que se tem consolidado e que dá vida à Praça da Fruta

Quem esteve no sábado, 16 de maio, na Praça da Fruta, teve oportunidade de vivenciar a quinta edição do Mercado com Alma, iniciativa da Associação de Artesãos das Caldas.

No evento participaram 50 artesãos, entre estes muitos convidados que vieram de outras regiões do país. Esta foi a oportunidade de ver alguns a trabalhar ao vivo e também de experimentar a execução de alguns trabalhos.

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No centro do tabuleiro da Praça estiveram duas rodas de olaria, sempre a receber quem quis experimentar rodar peças.

Esteve um sapato gigante que foi criado por Sérgio Pereira e que, posteriormente, foi pintado com mensagens por miúdos e graúdos que quiseram deixar a sua marca. Foi uma iniciativa que vai fazer parte das atividades que visam assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres (25 de novembro).

O sapato gigante será finalizado pelos nossos sócios artesãos caldenses e integrará, no próximo mês de novembro, a exposição “Sapato Vermelho”.

“Nessa altura iremos organizar uma exposição que contará com uma centena de peças, 30 dos nossos artesãos e as restantes de autores de todo o país”, disse a atual presidente da Associação, Joana Bravo. A iniciativa, que contará com o apoio da autarquia, vem lembrar que a arte “também pode dar voz, despertar consciências e unir pessoas em torno de causas importantes”, referiu a dirigente.

Domingos Broa marcou presença apresentando escultura feita em sal e ainda marcaram presença novos sócios da associação de Artesãos e que deram a conhecer os seus trabalhos em vitral, em cerâmica e em ferro.

“Estes eventos são bons para divulgar a própria associação e são bons para os sócios venderem os seus trabalhos”, explicou Joana Bravo. É também uma oportunidade “para conhecer artesanato bem diferente do que existe nesta região” e ainda convidam os artesãos que vêm de outras zonas a, sempre que possível, “trabalharem ao vivo para dar a conhecer melhor as suas técnicas artesanais”.

Joana Bravo diz que os visitantes vão circulando pela iniciativa.

Neste evento marcaram presença artesãos da Bajouca, Oleiros, Barcelos, Miranda do Corvo e também de Almalaguês. Vieram ainda artesãos de Silves, de Torres Vedras, Santarém e até da zona do Porto. Esta foi a oportunidade de conhecer melhor vários tipos de cerâmica, doces, tecelagem, escultura nos mais diversos materiais e até licores.

João Rego, artesão de Barcelos, trouxe as suas especiais obras que constrói com pinhas. Fez duas peças de propósito para trazer para este evento nas Caldas.

“Fiz um Zé Povinho caricaturado com cravos na mão e um diabo com ca–lho ao colo!”, contou o autor, satisfeito em participar nesta iniciativa que marcou a sua estreia nas Caldas da Rainha. João Rego explicou que o diabo é uma figura central na cerâmica barcelense em conjunto com a cabra e com o galo.

“Cada peça que eu faço é sempre única”, contou o autor que exemplificou durante o certame como trabalha as suas esculturas, usando apenas pinhas.

A celebração do artesanato local e nacional contou também com comes e bebes e com várias atividades de animação. Além dos jogos tradicionais que estiveram presentes através da Fábrica da Alegria, decorreram igualmente momentos de magia, de dança de Capoeira e também de música ao vivo. A festa, que só terminou às 23h00, tem-se consolidado e unido artesãos das mais variadas regiões do país.