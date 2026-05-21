Grave aposta em nova mostra no CCC

São 30 os artistas que estão a expor na galeria do CCC em mais uma iniciativa do coletivo Grave

Abriu no sábado, 16 de maio, a segunda exposição que assinala o quinto ano do coletivo Grave. Sem sessão formal, abriu ao público a segunda mostra onde “temos trabalhos de maiores dimensões”, disseram Vicente Faria e Pedro Rolo.

Os responsáveis explicaram que nesta mostra, com inauguração bastante concorrida, estão presentes trabalhos de várias vertentes desde o conceptualismo, à pop art, sem esquecer o expressionismo.

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A coletiva integra várias instalações que convidam à reflexão, assim como a arte pode surgir no mais diversos suportes. Presentes estão igualmente propostas de cerâmica e de vidro.

“A maioria dos artistas que está presente nesta mostra vive nas Caldas” e esta é uma premissa que o coletivo Grave quer continuar a apostar.

Marcam presença nesta coletiva autores que ainda se encontram a estudar, outras com as suas carreiras um pouco mais avançadas no mundo da arte contemporânea lusa.

“Trouxémos mais instalações tirando assim partido da espaço da galeria”, salientou Pedro Rolo, enquanto que Vicente Faria recordou que esta mostra, tal como a que grupo tem patente no Posto de Turismo, vão estar abertas até mais tarde durante a realização do Caldas Late Night.

O grupo vai apostar numa terceira apresentação que vai ter lugar no Museu do Hospital e das Caldas, cujo espaço exterior também irá receber a festa que o grupo costumava apresentar no pátio do Posto de Turismo.

Com as três exposições “queremos que as pessoas possam circular pelas três mostras, distintas entre si e com diferentes propostas artísticas”.

Mário Branquinho, diretor do CCC, salientou que o convite ao coletivo Grave também fez parte da programação deste espaço que está a assinlar o seu 18º aniversário. “É uma forma de afirmação dos artistas da cidade”.

Com a presença do coletivo Grave “convocamos os autores que estão de alguma forma ligados à região a celebrar connosco a maioridade do CCC”, disse o responsável.

No dia 23 de maio, a partir das 10h00, o centro cultural volta a querer convocar a comunidade para O Fórum Cultural Participativo Diálogos e Comunidade: partilhar o centro reúne agentes culturais locais e convidados nacionais num encontro que é simultaneamente reflexão e prática.

Para esta 2ª edição, os participantes serão agentes culturais das Caldas, convidados antecipadamente a nomear outros nomes da cultura da região, líderes associativos e artistas para participar no fórum. Desta forma, o CCC pretende garantir “uma representação diversa e alargada das práticas culturais locais, reforçando a dimensão de rede e partilha”.