Corpo de Maria Amaral foi enterrado no areal da Lagoa de Óbidos

O cadáver de Maria Custódia Amaral, agente imobiliária que estava desaparecida desde o dia 19 de janeiro, foi encontrado no areal da Lagoa de Óbidos.

A PJ tinha revelado no sábado que, através da Unidade Nacional de Contraterrorismo, havia desencadeado uma operação policial, na zona Lourinhã, na qual fora “detido o presumível homicida”.

A mesma força policial nota que “a investigação, desenvolvida de forma célere e ininterrupta, permitiu recolher um conjunto robusto de indícios e provas que possibilitaram identificar o presumível autor do crime” e esclarece que “no decurso da operação foi, ainda, realizada uma busca domiciliária à residência do suspeito, onde foram encontrados vestígios hemáticos relevantes, que vieram a corroborar as fortes suspeitas”.

Após a detenção, o suspeito terá divulgado o local onde enterrara o corpo da vítima.

A detenção ocorreu “no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pelo magistrado do Ministério Público titular do inquérito”, sendo que “o suspeito será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação”.

A PJ informou ainda que “a investigação prossegue com vista ao cabal apuramento das circunstâncias em que o crime ocorreu”.