O processo de decisão em que se sustentará a nossa decisão de voto no próximo dia 08

02-2026 não é complexo. – A escolha terá de assentar no pressuposto do que

efectivamente pretenderemos: se um Presidente da República (PR), talqualmente define,

em síntese, o artigo 120º da nossa, ainda vigente (sim, ainda vigente), Lei Fundamental

(representante da República Portuguesa, garante da independência nacional, da unidade

do Estado e do regular funcionamento das instituições democráticas e, por inerência,

Comandante Supremo das Forças Armadas); se um mero comentador futebolístico, que

dispensará definição, já que todos a conhecem e qualquer comum e mediano cidadão o

poderá ser.

António José Seguro nunca foi comentador de futebol; creio que jamais o víria a ser; e

muito menos tem o perfil exigido para esta função. Mas parece-me indiscutível a sua

capacidade para cumprir o desiderato ínsito à citada premissa Constitucional.

Contrariamente, o voto em André Ventura (AV) é, precisamente, um voto no comentador

futebolístico, que aquele actor da vida pública nunca deixou de ser. AV apenas mudou de

palco. O estilo e a matriz do método não têm diferenças substanciais: a algazarra, a

exaltação, a agressividade, a deturpação da realidade, as análises parcializadas, truncadas

e erráticas, e o ataque ao adversário (no limite do desvario, do desrespeito e da ofensa

pessoal) são os mesmos. A postura de AV (e da maioria daqueles que propendem para o

seguir) continua a ser a do fanático adepto de futebol, nenhuma distinção relevante – no

tom e no conteúdo –, existindo entre o AV que comentava os jogos e as diatribes do futebol

e o actual AV. O seu discurso é, transversalmente, superficial e apela à metáfora (muito

próprio, aliás, da “cartilha” futeboleira): as sucessivas e invariáveis candidaturas,

alternando entre o almejamento a Primeiro-Ministro e a PR, são o seu “mercado de

transferências”; os “foras de jogo” que criticava, foram substituídos pela temática da

imigração; a revolta sobre “penáltis” por assinalar, deram lugar à luta contra a corrupção;

as invectivas apontadas à formação das equipas são, agora, dirigidas às “elites instaladas”

e às “forças socialistas”; a superstição e o ritual que, em regra, antecede o início do jogo

também está presente na actuação de AV, com as suas idas dominicais à missa (e assim

foi na primeira parte do “jogo eleitoral” de 18-01).

A resposta à questão inicial, a concretizar, no dia 08-02-2026, é, portanto, simples…



Luís Costa



