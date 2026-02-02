Homem detido por roubo em Óbidos

A GNR deteve, no dia 27 de janeiro, um homem de 48 anos pelo crime de roubo com recurso a arma branca, no concelho de Óbidos.

“No seguimento de uma denúncia que dava conta da ocorrência de um crime de roubo com recurso a arma branca, numa estação dos CTT do concelho de Óbidos, os militares da Guarda encetaram diligências policiais que permitiram localizar e identificar o suspeito”, contam.

No decurso da ação, foi realizada uma busca à residência do suspeito, em Óbidos, que culminou na apreensão de 202 euros em numerário, bem como duas facas de mato (com 13 cm de lâmina), uma gola em tecido de cor preta, um gorro em tecido de cor preta, uma mochila de cor azul, um formão de talhar madeira, uma chave de fendas, um porta lanterna e uma lanterna, um boné de cor preta (com uma lanterna atada com fita cola na pala), uma faca de podar (com 8 cm de lâmina curva), um par de luvas e um serviço de louça da marca “Vista Alegre”, composto por 34 peças.

“O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Caldas da Rainha, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”, esclarece a Guarda Nacional Republicana.