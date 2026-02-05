Vias encerradas nas Caldas

A Câmara das Caldas informou que “neste momento, e segundo as últimas informações recolhidas (12:30), devido às condições meteorológicas e aos efeitos da depressão Leonardo em várias freguesias do concelho” estão encerradas várias vias.
Confira abaixo a listagem fornecida pelo município:
𝗔 𝗱𝗼𝘀 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼𝘀
Estrada dos Britoes
Rua do Coqueiro
Troço entre Rua da Aramanha e Rua do Bairro
𝗔𝗹𝘃𝗼𝗿𝗻𝗶𝗻𝗵𝗮
Rua Vale Serrão
Rua dos Chãos
Rua da Moita para a Malasia
Rua Santa Marta
Estrada entre Trabalhia e o cruzamento de Vila Nova
𝗖𝗮𝗿𝘃𝗮𝗹𝗵𝗮𝗹 𝗕𝗲𝗻𝗳𝗲𝗶𝘁𝗼
Rua da Fonte
Rua da Paz
Rua da Boavista
Rua da Casadinha
𝗙𝗼𝘇 𝗱𝗼 𝗔𝗿𝗲𝗹𝗵𝗼
Rua do Penedo Furado
𝗟𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹
Rua Casais da Neve
Rua do Matadouro
𝗡𝗮𝗱𝗮𝗱𝗼𝘂𝗿𝗼
Rua Eng.º Paiva e Sousa – junto à Escola de Vela
Rua da Paz (parcial)
Rua dos Lavadouros
𝗡𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗦𝗲𝗻𝗵𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗼 𝗣𝗼́𝗽𝘂𝗹𝗼, 𝗖𝗼𝘁𝗼 𝗲 𝗦𝗮̃𝗼 𝗚𝗿𝗲𝗴𝗼́𝗿𝗶𝗼
Rua Ernestina Martins Pereira
Rua da Moleanas
Rua Fonte do Pinheiro – São Gregório
Rua Pedreira – São Gregório
Rua do Avenal
Rua da Barreira Dianteira – Fanadia
𝗦𝗮𝗹𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗼𝘀
Nacional 360 – Matinha
Mata de Cima
Rua da Azenha – direção aos Cabreiros
Rua das Oliveiras
Estrada de Santo António
Rua Vale da Quinta
Rua dos Carrascos
Rua que liga bombas de combustível a São Domingos
Rua 1 de Novembro
Rua Ponte Nova
𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮
Rua da Fonte – Casal da Marinha
Mata de Porto Mouro – Rua do Moinho
Rua Nova – Peso
𝗧𝗼𝗿𝗻𝗮𝗱𝗮
Rua Principal – Zona do Talvai – Chão da Parada
Rua do Forno – Casal Vau – Campo
E.N. 8 – A chegar à Roda, no cruzamento para o Chão (perto do parque empresarial)
𝗩𝗶𝗱𝗮𝗶𝘀
Rua João Alves (junto vinhos) – Cortém
Rua João Alves – Cortém
Rua João Paulo II – Cortém
Rua N.ª Sr.ª da Ascenção – Cortém
Rua Serafim Tavares – Matoeira
Rua 26 de Julho – Carrasqueira
Rua do Chafariz – Carrasqueira
Estrada das Milhagens – Carrasqueira
Rua Principal – Rabaceira
A autarquia apela ainda para que se evitem deslocações desnecessárias e que sejam seguidas as recomendações das autoridades.