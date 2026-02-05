Quinta-feira, 5 _ Fevereiro _ 2026, 17:12
Sociedade

Vias encerradas nas Caldas

Redação
Redação

-

103
0

A Câmara das Caldas informou que “neste momento, e segundo as últimas informações recolhidas (12:30), devido às condições meteorológicas e aos efeitos da depressão Leonardo em várias freguesias do concelho” estão encerradas várias vias.

Confira abaixo a listagem fornecida pelo município:

𝗔 𝗱𝗼𝘀 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼𝘀

Estrada dos Britoes

Rua do Coqueiro

Troço entre Rua da Aramanha e Rua do Bairro

𝗔𝗹𝘃𝗼𝗿𝗻𝗶𝗻𝗵𝗮

Rua Vale Serrão

Rua dos Chãos

Rua da Moita para a Malasia

Rua Santa Marta

Estrada entre Trabalhia e o cruzamento de Vila Nova

𝗖𝗮𝗿𝘃𝗮𝗹𝗵𝗮𝗹 𝗕𝗲𝗻𝗳𝗲𝗶𝘁𝗼

Rua da Fonte

Rua da Paz

Rua da Boavista

Rua da Casadinha

𝗙𝗼𝘇 𝗱𝗼 𝗔𝗿𝗲𝗹𝗵𝗼

Rua do Penedo Furado

𝗟𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹

Rua Casais da Neve

Rua do Matadouro

𝗡𝗮𝗱𝗮𝗱𝗼𝘂𝗿𝗼

Rua Eng.º Paiva e Sousa – junto à Escola de Vela

Rua da Paz (parcial)

Rua dos Lavadouros

𝗡𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗦𝗲𝗻𝗵𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗼 𝗣𝗼́𝗽𝘂𝗹𝗼, 𝗖𝗼𝘁𝗼 𝗲 𝗦𝗮̃𝗼 𝗚𝗿𝗲𝗴𝗼́𝗿𝗶𝗼

Rua Ernestina Martins Pereira

Rua da Moleanas

Rua Fonte do Pinheiro – São Gregório

Rua Pedreira – São Gregório

Rua do Avenal

Rua da Barreira Dianteira – Fanadia

𝗦𝗮𝗹𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗼𝘀

Nacional 360 – Matinha

Mata de Cima

Rua da Azenha – direção aos Cabreiros

Rua das Oliveiras

Estrada de Santo António

Rua Vale da Quinta

Rua dos Carrascos

Rua que liga bombas de combustível a São Domingos

Rua 1 de Novembro

Rua Ponte Nova

𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮

Rua da Fonte – Casal da Marinha

Mata de Porto Mouro – Rua do Moinho

Rua Nova – Peso

𝗧𝗼𝗿𝗻𝗮𝗱𝗮

Rua Principal – Zona do Talvai – Chão da Parada

Rua do Forno – Casal Vau – Campo

E.N. 8 – A chegar à Roda, no cruzamento para o Chão (perto do parque empresarial)

𝗩𝗶𝗱𝗮𝗶𝘀

Rua João Alves (junto vinhos) – Cortém

Rua João Alves – Cortém

Rua João Paulo II – Cortém

Rua N.ª Sr.ª da Ascenção – Cortém

Rua Serafim Tavares – Matoeira

Rua 26 de Julho – Carrasqueira

Rua do Chafariz – Carrasqueira

Estrada das Milhagens – Carrasqueira

Rua Principal – Rabaceira

A autarquia apela ainda para que se evitem deslocações desnecessárias e que sejam seguidas as recomendações das autoridades.

Redação
Redação

