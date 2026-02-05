Quinta-feira, 5 _ Fevereiro _ 2026, 17:12
Depressão Leonardo causa interrupções no fornecimento de água nas Caldas
Sociedade

Depressão Leonardo causa interrupções no fornecimento de água nas Caldas

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) das Caldas da Rainha informaram também que as falhas no abastecimento de água ocorreram “devido aos efeitos da depressão Leonardo e à instabilidade causada às redes de abastecimento”, que causaram “roturas em vários pontos do concelho”.

O mesmo serviço esclareceu que tem “várias equipas no terreno a realizar as manobras necessárias para repor a normalidade do serviço no menor tempo possível” e apela “à compreensão de todos durante este período indeterminado de intervenção”.

