Depressão Leonardo causa interrupções no fornecimento de água nas Caldas

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) das Caldas da Rainha informaram também que as falhas no abastecimento de água ocorreram “devido aos efeitos da depressão Leonardo e à instabilidade causada às redes de abastecimento”, que causaram “roturas em vários pontos do concelho”.

O mesmo serviço esclareceu que tem “várias equipas no terreno a realizar as manobras necessárias para repor a normalidade do serviço no menor tempo possível” e apela “à compreensão de todos durante este período indeterminado de intervenção”.