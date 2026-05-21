Junho é o mês do teatro em Óbidos

Programação reúne companhias, grupos amadores, projetos escolares e iniciativas de formação artística

Companhias profissionais, grupos amadores, projetos escolares e iniciativas de formação artística, juntam-se em Óbidos, durante o mês de junho, em mais uma edição do Festival de Teatro, que este ano decorrerá na Praça da Criatividade (Óbidos) e no Convento de São Miguel, nas Gaeiras. A edição deste ano destaca-se pela diversidade de propostas artísticas, que cruzam teatro clássico, comédia, improviso, marionetas, leituras encenadas e criações originais, num programa que reforça o compromisso do Município com a democratização do acesso à cultura e o apoio à criação artística local e nacional, r efere em nota de imprensa.

O arranque do festival acontece a 5 de junho, com o espetáculo “Revisteira”, pelo Grupo de Teatro A Raiz de Usseira, na Praça da Criatividade. Ao longo do mês, o público poderá assistir a produções como “Radojka” (Marina Mota Produções), “Da Boca P’ra Fora” (Camarote Produções) – com Sara Barradas, Marta Gil e Diogo Martins entre o elenco – e “A Noite” (Yellow Star Company), que traz a Óbidos nomes como Jorge Corrula e João Didelet.

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A programação inclui também várias apresentações dirigidas ao público infantil e familiar, como “Os Sete Cabritinhos”, “Circus – O Regresso da Magia” e “O Fado de Ulisses”, bem como espetáculos desenvolvidos por grupos escolares e projetos de práticas teatrais.

Entre os destaques da programação estão ainda as homenagens à obra de André Brun, através de diferentes encenações apresentadas por vários grupos de teatro, reforçando a valorização da dramaturgia e da memória cultural portuguesa.

“Este festival representa muito daquilo que queremos para a Cultura em Óbidos: proximidade, participação e acesso. É uma programação pensada para envolver a comunidade, valorizar o talento local, e proporcionar experiências culturais de qualidade a públicos de diferentes gerações”, refere o vereador Ricardo Duque. O autarca destaca ainda que este evento é também uma oportunidade para “dar palco e visibilidade” ao trabalho desenvolvido pelas associações, escolas e grupos de teatro da região. “Queremos continuar a criar condições para que a cultura seja vivida de forma ativa e participada pela comunidade”, concretiza.