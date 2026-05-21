Gaeiras festejou o Carnaval no passado fim de semana

Carnaval da Primavera juntou oito carros alegóricos e dezenas de foliões

Dezenas de foliões e oito carros alegóricos desfilaram pelas ruas das Gaeiras no passado domingo. No cortejo não faltou a sátira política local, por exemplo à Câmara de Óbidos aludindo ao monumento colocado numa das rotundas de acesso às Gaeiras, ou ao término da exposição dos presépios que as juntas anteriores realizavam. A acompanhar os reis da folia (dois gaeirenses) estiveram vários grupos de mascarados da terra, mas também de outras localidades do concelho e das Caldas da Rainha.

O impacto provocado pela tempestade Kristin, no final de janeiro, levou a que o Carnaval não se tivesse realizado na altura, mas como os carros alegóricos já estavam concluídos, a organização decidiu adiar, para o realizar na Primavera, entre os dias 15 e 17 de maio. Na noite de sábado, os reis foram esperados no Largo de S. Marcos, no centro da vila e, no dia seguinte, houve corso e animação musical, com Nelson Lords. A folia terminou com o Enterro do Entrudo, no Largo de S. Marcos.

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Durante o fim de semana esteve patente, no Espaço Ó Gaeiras, a exposição “Folia que marca Gerações”, que recordou outros carnavais, com registos desde a década de 60 do século passado.

A iniciativa foi organizada pela Comissão do Carnaval, composta por um grupo de voluntários das Gaeiras, e contou com o apoio da Junta de Freguesia. A tradição é para continuar, pelo que para o ano há mais e, na altura do Carnaval, concretiza o presidente da Junta de Freguesia, Pedro Vieira.