Cultura CCC obteve apoio financeiro da DGArtes e vai apoiar criação Por Natacha Narciso - 5 de Março, 2026 0 12 FacebookXPinterestWhatsApp O diretor do CCC dispõe agora de 300 mil euros anuais para programar para o centro cultural das Caldas Centro cultural tem 1 milhão e duzentos mil euros para programar nos próximos quatro anos Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -