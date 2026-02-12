Espaço Concas acolhe mostra sobre a ilustração portuguesa

São mais de 80 trabalhos de ilustradores contemporâneos. Há um das Caldas e que coordenará uma oficina

O mau tempo cancelou a inauguração da mostra “Arquivo de ilustração portuguesa – Transformações e tendências contemporâneas, prevista para 5 de fevereiro, no Centro de Artes.

A exposição, patente no Espaço Concas, abriu ao público no dia seguinte, 6 de fevereiro, e reúne 84 obras criadas por 40 ilustradores.

A própria mostra, que tem uma produção esmerada, permite traçar a história da ilustração em Portugal que se faz nas últimas décadas, apostando em dar a conhecer as mais diversas propostas e criadores.

Presentes estão propostas de André Carrilho, Teresa Lima, André da Loba, Mariana, a Miserável, Danuta Wojciechowska, Evelina Oliveira, Gonçalo Viana, Inês Oliveira, João Caetano, João Fazenda e João Vaz Carvalho, José Brandão, José Manuel Saraiva, António Jorge Gonçalves, Manuela Bacelar, Rui Vitorino, Susa Monteiro, Yara Kono,Elsa Navarro, entre tantos outros. Presente está também um trabalho de Mantraste, que é um ilustrador caldense Bruno Santos que é formado em Design Gráfico na ESAD.CR, entidade onde hoje também leciona.

O caldense – agraciado com a Medalha de Mérito Cultural Municipal das Caldas em 2019 – ensina ilustração e risografia noutras instituições, como a Lusófona, o IED Madrid e a ETIC. Também já coordenou workshops no Brasil, e em França. Presente está um trabalho que alude à época natalícia.

“Foi em 2024 que nos propuseram participar nesta exposição em parceria”, disse José Antunes, o diretor do Centro de Artes acrescentando que esta iniciativa envolveu a Casa do Design de Matosinhos, a ESAD local. A entidade possui uma coleção relevante no que diz respeito à ilustração portuguesa.

Além das Caldas já receberam a exposição em itinerância o Centro de Arte Oliva e o Centro de Artes de Águeda. A exposição que conta com curadoria de José Manuel Saraiva, faz parte da iniciativa que contou com uma candidatura conjunta submetida à Dgartes no âmbito da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC).

“Nós somos a ultima estação da itinerância desta mostra que é uma referência no que diz respeito aos novos valores da área da ilustração”, disse o diretor, acrescentando que a programação da mostra inclui a realização de uma oficina com Mantraste, que terá lugar no final de fevereiro.

“É de facto uma ótima exposição, com a produção e todas as etapas bem cumpridas e interessará ao público local já que temos vários autores a trabalhar na área da ilustração”, disse José Antunes.

A mostra tem vários núcleos determinados pelas técnicas utilizadas pelos vários autores e há também vários livros de ilustração disponíveis para consulta.

A exposição ainda inclui uma área destinada aos mais novos, onde estes podem desenhar e pintar.

Segundo o responsável, este tipo de parcerias “permite fazer coisas com maior ambição, apostando na itinerância e integrando algumas atividades extra que vão complementar a própria mostra”. Para José Antunes, num ano em que também estamos a celebrar os 150 anos de Zé Povinho “é bom poder dar continuidade ao tema da ilustração com esta grande mostra”.

Na sua opinião, há um crescente interesse no país pela área da ilustração, estando prevista para breve, em Beja, a abertura do primeiro museu dedicado à Banda Desenhada do país.

Depois da mostra de ilustração, o Espaço Concas vai receber uma nova mostra dedicada à cerâmica e que permitirá conhecer as peças que são criadas pelos artistas de Deruta, cidade italiana que é irmanada com as Caldas da Rainha. Há projetos comuns que estão a decorrer entre as duas cidades europeias que são centros cerâmicos.

O Centro de Artes sofreu infiltrações nos seus edifícios e no exterior caíram oito árvores de grande porte. Encerraram ao público apenas no dia da intempérie Kristin. A mostra de ilustração Transformações e Tendências Contemporâneas está patente até ao próximo dia 15 de março.