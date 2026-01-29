Cultura Galeria Bohio Creative recebe coletiva Por Natacha Narciso - 29 de Janeiro, 2026 0 9 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Parte do grupo dos estudantes que está a expor na Galeria Bohio Creative Trabalhos de alunos de Dila Moniz, patentes até amanhã no centro da cidade Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -