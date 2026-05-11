Gravuras de Zélia Évora para conhecer na Bohio Creative

Zélia Évora, artista que se mudou recentemente dos Silos para as imediações da Praça da Fruta, inaugurou no sábado, 2 de maio, uma nova exposição de gravura na Bohio Creative. “Biofilia” dedica-se sobre a relação do ser humano com o mundo natural. A mostra é pois um lembrete sobre o facto de pertencemos a este planeta e que nada somos sem o mundo animal e natural”, disse a autora sobre esta mostra composta por várias linogravuras desta artista que lhe junta vários detalhes em ouro e também de costura pois diferencia os seus trabalhos bordando, por exemplo, a representação dos batimentos cardíacos.

“Até à preparação desta mostra eu desconhecia que os morcegos são polinizadores”, disse a artista acrescentando que se seguem às abelhas. E como tal, há linogravuras com a representação deste animal.

“Os próprios humanos também fazem a sua “polinização”, sublinhou a autora dando a conhecer o retrato de uma família. Durante a visita guiada, Zélia Évora foi explicando que se inspirou também em poemas para realizar trabalhos sobre figos e figueiras, elementos naturais que fazem parte da sua própria infância.

Numa área da exposição há trabalhos que foram feitos em parceria. À autora caldense que se dedica a várias artes juntou-se a artista Camila Chasca que se dedica aos bordados e às aguarelas. Durante o último mês e à troca de aprender a costurar à máquina com Zélia Évora, também bordou de forma livre algumas das gravuras da caldense. “Foi uma ótima troca e ela bordou o que quis sobre as gravuras”, disse a autora. Flores, motivos de mar e outros detalhes mais específicos deram um novo toque aos trabalhos desta autora. “Entreguei os trabalhos em cru à Camila e ela deu-lhe uma nova leitura”, contou Zélia Évora . Uma das suas obras sobre o tema envelhecer Camila Chasca imaginou na imagem o próprio mar.

Ao longo da mostra será sorteada entre os clientes de Zélia Évora que lhe adquiriram gravuras – uma das obras que integra “Biofilia”. No final há uma moldura decorada para que os visitantes possam levar um retrato feito na Bohio Creative.

“Biofilia”, mostra que é composta por 32 gravuras de Zélia Évora poderá ser apreciada até ao próximo dia 30 de maio. A galeria fica na Praça da Fruta. ■

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