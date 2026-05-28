Caldas da Rainha
Espetáculo
3 de junho, às 18h30 e às 21h30, CCC
“O feiticeiro de OZ”, espetáculo de final do ano dos alunos do Conservatório de Música das Caldas.
Concertos
30 de maio, às 21h30, CCC
Atuações dos grupos Dame Area, Sunflowers e Prado no Ciclo Sororidade do festival Impulso.
Exposição
Até fim de junho, Galeria do CCC
Mostra coletiva que assinala cinco anos do coletivo Grave
Exposição
Patente até 6 junho, na Galeria do Posto de Turismo
Mostra coletiva de 30 autores organizada pelo coletivo Grave.
Exposições
Abre a 5 de junho, às 18h00, na Galeria Art4Family
Exposição “Domus Interna” de Filipa Viegas.
Mostra da autora estará patente até 30 de junho.
Exposição
Patente até 6 junho,na Galeria do Posto de Turismo
Mostra coletiva com a participação de 30 artistas e organizada pelo coletivo Grave.
Exposição
Patente até junho, Museu do Hospital e das Caldas
“ I AM TUVA”, da norueguesa Cecilie Hatløy, No âmbito do F/262 – Festival Internacional de Fotografia.
Exposição
Museu Malhoa
Exposição de alunos e docentes das Belas Artes de Lisboa sobre a Paixão de Cristo, de Rafael Bordalo Pinheiro.
Exposição
Patente até 4 de junho, na Galeria Grupius
Mostra “Soft Anxiety”
da artista caldense Alice Nicolau.
Óbidos
Exposição
Até 31 de maio, na Galeria Nova Ogiva
“Nadir Afonso: Território de Absoluta Liberdade”.
Exposição
Até 31 de maio, no Museu Municipal
Mostra “O Príncipe Real D. Luís Filipe em África”.
Nazaré
Concertos do Festival
de Jazz do Valado
29 de maio, 22h00, Sala da Biblioteca de Instrução e Recreio (BIR), Valado dos Frades
Concerto dos participantes na residência artística John Coltrane. Centenário 1926 – 2026
30 de maio, 22h00, Sala da BIR, Valado dos Frades
Concerto com o Rita Caravaca Quarteto.
Cadaval
Exposição
Até 31 de maio,
Loja Sr. Serafim,
Paínho
Exposição de várias artes.
Bombarral
Exposição
Patente na Quinta do Sanguinhal
Exposição de azulejaria “ Arte – Vinho – Património” da autoria de Thomas Schitek.
Peniche
Leilão solidário, 21h00, Escola Secundária
Leilão que conta com doações de várias personalidade Sérgio Godinho, Chef Chakall, Sam the Kid, Alice Vieira, Fábio Veríssimo que reverte a favor da Cercipeniche e da Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.■