Caldas da Rainha

Espetáculo

3 de junho, às 18h30 e às 21h30, CCC

“O feiticeiro de OZ”, espetáculo de final do ano dos alunos do Conservatório de Música das Caldas.

Concertos

30 de maio, às 21h30, CCC

Atuações dos grupos Dame Area, Sunflowers e Prado no Ciclo Sororidade do festival Impulso.

Exposição

Até fim de junho, Galeria do CCC

Mostra coletiva que assinala cinco anos do coletivo Grave

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Exposição

Patente até 6 junho, na Galeria do Posto de Turismo

Mostra coletiva de 30 autores organizada pelo coletivo Grave.

Exposições

Abre a 5 de junho, às 18h00, na Galeria Art4Family

Exposição “Domus Interna” de Filipa Viegas.

Mostra da autora estará patente até 30 de junho.

Exposição

Patente até 6 junho,na Galeria do Posto de Turismo

Mostra coletiva com a participação de 30 artistas e organizada pelo coletivo Grave.

Exposição

Patente até junho, Museu do Hospital e das Caldas

“ I AM TUVA”, da norueguesa Cecilie Hatløy, No âmbito do F/262 – Festival Internacional de Fotografia.

Exposição

Museu Malhoa

Exposição de alunos e docentes das Belas Artes de Lisboa sobre a Paixão de Cristo, de Rafael Bordalo Pinheiro.

Exposição

Patente até 4 de junho, na Galeria Grupius

Mostra “Soft Anxiety”

da artista caldense Alice Nicolau.

Óbidos

Exposição

Até 31 de maio, na Galeria Nova Ogiva

“Nadir Afonso: Território de Absoluta Liberdade”.

Exposição

Até 31 de maio, no Museu Municipal

Mostra “O Príncipe Real D. Luís Filipe em África”.

Nazaré

Concertos do Festival

de Jazz do Valado

29 de maio, 22h00, Sala da Biblioteca de Instrução e Recreio (BIR), Valado dos Frades

Concerto dos participantes na residência artística John Coltrane. Centenário 1926 – 2026

30 de maio, 22h00, Sala da BIR, Valado dos Frades

Concerto com o Rita Caravaca Quarteto.

Cadaval

Exposição

Até 31 de maio,

Loja Sr. Serafim,

Paínho

Exposição de várias artes.

Bombarral

Exposição

Patente na Quinta do Sanguinhal

Exposição de azulejaria “ Arte – Vinho – Património” da autoria de Thomas Schitek.

Peniche

Leilão solidário, 21h00, Escola Secundária

Leilão que conta com doações de várias personalidade Sérgio Godinho, Chef Chakall, Sam the Kid, Alice Vieira, Fábio Veríssimo que reverte a favor da Cercipeniche e da Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.■