Badminton Diogo Daniel faz pódio no Spanish International

O caldense Diogo Daniel conquistou no fim de semana passado mais uma medalha num torneio internacional de para badminton, com o terceiro lugar na categoria SL4 do Spanish International 2026. O atleta do MVD passou direto para os quartos-de-final, onde encontrou o sueco Rickard Nilsson, que venceu por 2-1. Nas ‘meias’ perdeu por duplo 21-17 com o indiano Kadam, vencedor do torneio. Diogo Daniel continua em Espanha durante esta semana para jogar o Spanish International – Level 1.
Entrar
Bem vindo! Entre na sua contaCriar uma Conta
Criar uma Conta
Bem vindo(a)! Crie uma conta
Uma palavra-passe será enviada por e-mail para si.
Recuperar password
Recupere a sua palavra-passe
Uma palavra-passe será enviada por e-mail para si.