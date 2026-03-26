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Badminton Diogo Daniel faz pódio no Spanish International

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O caldense Diogo Daniel conquistou no fim de semana passado mais uma medalha num torneio internacional de para badminton, com o terceiro lugar na categoria SL4 do Spanish International 2026. O atleta do MVD passou direto para os quartos-de-final, onde encontrou o sueco Rickard Nilsson, que venceu por 2-1. Nas ‘meias’ perdeu por duplo 21-17 com o indiano Kadam, vencedor do torneio. Diogo Daniel continua em Espanha durante esta semana para jogar o Spanish International – Level 1.

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