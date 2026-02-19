Benedita fez 22 pódios em Peniche

Os cadetes do Benedita Natação registaram 55 novos recordes no Torneio de Carnaval, realizado no dia 14 de fevereiro nas Piscinas Municipais de Peniche. A prestação desportiva da equipa traduziu-se ainda na obtenção de dez primeiros lugares, seis segundos e seis terceiros, totalizando 22 presenças no pódio e ficou ainda marcada pela obtenção de 35 recordes pessoais.

A comitiva do Benedita Natação apresentou-se com 24 atletas, com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos. Deste grupo, seis nadadores realizaram a sua estreia absoluta em competições. Para o clube, esta foi ainda uma participação “histórica”, por ter sido a prova em que levou “o maior número de nadadores em provas de cadetes de sempre”.

