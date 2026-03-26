Caldas RC perde com o Lousã, mas Sub-16 vencem triangular

Equipa de formação caldense soma dois triunfos e coloca seis atletas nas seleções

O RC Lousã venceu o Caldas RC por 56-7, em partida da 8.ª jornada da fase final do Campeonato Nacional 1. Os visitantes confirmaram o estatuto de candidatos ao título, garantindo o ponto de bónus ofensivo através de oito ensaios. Os únicos pontos da formação da casa surgiram aos 23 minutos, num ensaio de Diogo Silva convertido por Rodrigo Cavaco Silva.

Ao intervalo, o resultado fixava-se em 22-7 a favor dos beirões. Na segunda parte, a quebra física da equipa caldense permitiu ao Lousã dilatar a vantagem, com três ensaios nos dez minutos finais. Bruno Balatti destacou-se nos pontapés aos postes para os visitantes. O árbitro Bruno Rodrigues dirigiu o embate sem recorrer a sanções disciplinares. Rafael Cavaco Silva, do Caldas RC, foi nomeado o jogador mais valioso (MVP) da partida.

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No escalão de formação, a equipa de sub-16 do Caldas RC/Academia Ubuntu somou duas vitórias na 1.ª jornada do Torneio Nacional de Desenvolvimento (Taça Silver), disputada no mesmo dia. A equipa anfitriã derrotou o CDUP/ER Trofa por 52-0 e o RC Lousã por 24-0. No outro jogo do torneio triangular, o Lousã venceu o CDUP/ER Trofa por 12-5. Estes jogos contaram com a utilização de três atletas do escalão sub-14 por parte do Caldas.

O desempenho das camadas jovens caldenses resultou na chamada de seis jogadores aos Estágios Nacionais da Páscoa, no Centro de Alto Rendimento do Jamor. Bernardo Carvalho e Rodrigo Bastos foram convocados para a seleção nacional de sub-16, enquanto Francisco Madaleno, Giorgi Jikia, Gustave Meeus e Saba Jikia integrarão os trabalhos da equipa nacional de sub-15.