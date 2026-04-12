Caldas vira na Amora nos descontos e fica a um ponto da manutenção

Bis de Gonçalo Chaves garante triunfo (1-2) com mais uma reviravolta e deixa pelicanos à beira de assegurar a permanência na Liga 3

O Caldas deu um passo decisivo rumo à manutenção ao vencer no terreno do Amora por 2-1, ficando agora a apenas um ponto de garantir matematicamente a permanência na Liga 3, mas com o primeiro lugar da Série 2 à vista. A equipa orientada por João Aguiar voltou a demonstrar capacidade de reação, operando a reviravolta na segunda parte, com Gonçalo Chaves em destaque.

Num encontro equilibrado e com poucas ocasiões na primeira parte, foi o Caldas quem teve mais bola e maior presença em zonas ofensivas, ainda que sem conseguir desmontar a organização defensiva do Amora. As melhores aproximações pertenceram aos pelicanos, com João Tarzan e Filipe Oliveira a tentarem o remate, mas sem sucesso. Do outro lado, a equipa da casa raramente conseguiu criar perigo junto da baliza de Wilson Soares.

O nulo ao intervalo espelhava bem o equilíbrio e a falta de oportunidades claras, num jogo muito tático.

Na segunda parte, o Caldas tentou assumir mais o jogo, mas foi o Amora a adiantar-se no marcador. Aos 60 minutos, Dino Semedo aproveitou uma jogada de insistência pela direita e, após um primeiro remate intercetado, fez o 1-0 na recarga.

A resposta dos pelicanos não tardou. Aos 70 minutos, numa recuperação de bola de Pipo, Clemente assistiu Gonçalo Chaves, que dominou já na área, passou o adversário direto e atirou para o empate.

O jogo abriu na reta final, com ambas as equipas à procura da vitória. O Amora esteve perto de voltar a marcar, com Aboubakar a acertar na barra já em tempo de compensação, mas foi o Caldas quem voltou a ser eficaz. Aos 90+2 minutos, Dani Fernandes cruzou da direita e Gonçalo Chaves, de cabeça, surpreendeu o guarda-redes adversário, consumando a reviravolta e garantindo três pontos preciosos.

Com este triunfo, o Caldas é segundo da série com 18 pontos, a dois do primeiro, que é o Atlético e com 8 de vantagem para o 1° Dezembro, a três jornadas do fim da prova.