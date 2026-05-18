Frederico Silva afastado da qualificação de Roland Garros por Federico Gomez

O caldense Frederico Silva (235 ATP) voltou esta segunda-feira a pisar um court de um Grand Slam, na qualificação do torneio de Roland Garros, mas ficou pelo caminho logo na primeira ronda, eliminado pelo argentino Federico Gomez em três sets.

Gomez (181 ATP), venceu o primeiro set por 3-6, com a quebra do segundo jogo de serviço do caldense a ser suficiente para se adiantar na partida.

Frederico Silva respondeu e empatou o encontro ao vencer o segundo parcial. Depois de ter sido obrigado a recuperar de uma quebra de serviço, Kiko foi mais forte no tie break (7-5).

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O encontro parecia encaminhar-se a favor do caldense, que quebrou o primeiro jogo de serviço do adversário no terceiro set, mas Gomez conseguiu de imediato o contrabreak e acabou por garantir o triunfo com uma segunda quebra do serviço de Frederico Silva para fazer o 2-4, fechando o set e o encontro repetindo o resultado do primeiro parcial.

Com a saída do torneio parisiense, Frederico Silva vira agora as atenções para se preparar para o próximo Major, Wimbledon, cuja qualificação arranca dentro de cerca de um mês.