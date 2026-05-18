Bienal do Mar regressa a Peniche entre 22 e 31 de maio

A Bienal do Mar Peniche 2026 vai regressar entre os dias 22 e 31 de maio, afirmando-se como um dos principais eventos nacionais ligados à economia azul, cultura marítima e inovação associada ao mar. A iniciativa é promovida pelo Município de Peniche, em parceria com a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Politécnico de Leiria.

Segundo a informação divulgada pela autarquia, a bienal pretende reforçar o posicionamento de Peniche como território de referência nacional e internacional nas áreas ligadas ao mar, cruzando conhecimento científico, sustentabilidade, inovação, economia e identidade marítima.

A edição deste ano irá acolher conferências, exposições, demonstrações, encontros empresariais e atividades ligadas à investigação, turismo, ambiente e desenvolvimento sustentável, envolvendo instituições, empresas, investigadores e comunidade. O evento decorrerá em simultâneo com iniciativas internacionais promovidas pelo Politécnico de Leiria, nomeadamente o programa RUN-EU Innovation Meets Regions, dedicado à Economia Azul.

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A organização destaca ainda a Bienal do Mar como “uma das maiores feiras de atividades económicas ligadas ao mar”, reunindo diferentes agentes do setor marítimo e costeiro.

O programa completo da Bienal do Mar Peniche 2026 pode ser consultado no site oficial da Câmara Municipal de Peniche.