Rede Amanhecer inaugura loja em Ferrel

A rede de retalho Amanhecer inaugurou na passada segunda-feira, a 4 de maio, uma loja na freguesia de Ferrel. O espaço, designado Supermercado J.Vala, localiza-se na Rua da Paz, número 26.

O proprietário, João Vala, cliente do Recheio há 30 anos, aderiu à rede para dinamizar o negócio. “Integrar no nosso projeto negócios familiares e empresários que confiam em nós e que querem crescer connosco é um sinal de confiança nas características diferenciadoras deste projeto, que assenta numa verdadeira parceria, que mantém viva a relação de vizinhança e o atendimento personalizado que sempre diferenciou o retalho tradicional e que contribui para o empreendedorismo e para a dinamização de negócios locais”, refere Ângela Soares, diretora de Operações da Região Sul da rede Amanhecer.

A abertura coincidiu com o 15.º aniversário da marca, assinalado com a campanha “15 anos a brindar com os vizinhos cá da terra”. Para assinalar a data, a rede lançou a iniciativa “Sacão da Sorte”, com a atribuição semanal de 1000 euros em compras nas lojas aderentes.

A cadeia Amanhecer iniciou a atividade em 2011, lançada pelo Recheio Cash & Carry, com espaços na Baixa-Chiado e em Viana do Castelo. A rede integra mais de 750 estabelecimentos no território nacional, abrangendo as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. O modelo de negócio baseia-se num acordo de cooperação comercial. Os retalhistas mantêm a propriedade dos espaços e acedem a uma marca própria, atualização de imagem, condições de aquisição no Recheio e serviços de apoio.

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