João Almeida eleito atleta masculino de 2025 pela Confederação do Desporto

O ciclista João Almeida foi esta quarta-feira eleito Atleta Masculino de 2025, com a patinadora Madalena Costa a ser escolhida na categoria feminina, na Gala da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), no Centro Olga Cadaval, em Sintra.

Alípio Silva (patinagem de velocidade) foi a escolha para treinador do ano e as restantes distinções foram entregues à surfista Marta Paço (Desporto Adaptado), à seleção masculina de andebol (Equipa), quinta no Europeu deste ano, e ao atirador Xavier Melo (Jovem Promessa).

João Almeida (UAE Emirates) assegurou novo êxito para o ciclismo entre os galardoados na categoria Atleta Masculino, sucedendo ao nadador Diogo Ribeiro, que também era candidato a este galardão, depois da eleição de Iúri Leitão, em 2024.

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O ciclista natural de A-dos-Francos, nas Caldas da Rainha, que no ano passado venceu as Voltas ao País Basco, Suíça e Romandia e foi segundo na Vuelta, superou ainda o basquetebolista dos Boston Celtics Neemias Queta, o canoísta Fernando Pimenta, triunfante nesta distinção em 2023 e já agraciado em 2026 com o Prémio Cinco Estrelas, e o meio-fundista Isaac Nader, campeão mundial dos 1.500 metros.

Ausente da cerimónia, João Almeida, de 27 anos, foi representado pela mãe, Ana Patrícia Almeida, que agradeceu a distinção: “Obrigado a todos por seguirem e apoiarem-no, porque não é fácil”.

Madalena Costa, a primeira portuguesa campeã mundial de seniores de patinagem artística estilo livre, venceu o prémio de Atleta Feminina de 2025, destacando-se da sua antecessora na distinção, a judoca Patrícia Sampaio.

Concorriam ao mesmo prémio Agate de Sousa, sexta no Mundial Tóquio2025 no salto em comprimento, a patinadora Jéssica Rodrigues, campeã mundial júnior de patinagem de velocidade no gelo em 2025, e a surfista Yolanda Hopkins, que se apurou para o circuito mundial.

“A patinagem artística é um desporto muito pequeno em Portugal, sem grande representação e apoio, mas acredito que as minhas conquistas têm dado e trazido mais divulgação, conhecimento e mais praticantes para o meu desporto. Vou continuar a trabalhar, a trazer títulos e esperar que um dia o desporto que pratico seja olímpico, e tenha mais praticantes e, depois, mais reconhecimento no país”, afirmou Madalena Costa.

Alípio Silva, que orientou a patinadora Jéssica Rodrigues rumo ao título mundial júnior de patinagem de velocidade, foi o preferido entre os nomeados para Treinador do Ano em detrimento de Bino Maçães (seleção sub-17 masculina de futebol), Paulo Freitas (seleção masculina de hóquei em patins), Gabriel Mendes (seleção masculina de ciclismo) e Alan Cavalcanti (seleção feminina de futebol de praia), e não escondeu a surpresa pelo feito.

“Não esperava vencer, de todo. Venho de uma modalidade com pouca expressão em Portugal, pelo que achar que tinha ganho este prémio seria brutalmente estúpido. Por isso, estar aqui está a ser uma grande surpresa”, admitiu Alípio Silva.

A surfista Marta Paço conquistou a categoria Desporto Adaptado, galardão para o qual estavam nomeados a atleta Margarida Silva, o nadador Vicente Pereira, José Gonçalves, do boccia, e o canoísta Norberto Mourão.

O prémio de Equipa do Ano foi atribuído à seleção masculina de andebol, que alcançou o quarto lugar no Europeu de 2025. O atirador Xavier Melo, medalha de bronze nos Jogos do Mediterrâneo de 2025 em esgrima, conquistou o prémio dedicado à Jovem Promessa.

A seleção masculina de andebol superiorizou-se à equipa masculina de canoagem de K4 500 metros e à seleção lusa de sub-17 de futebol, ambas campeãs europeias e do mundo, mas também às representações nacionais de ciclismo de pista e de padel.

O selecionador Paulo Jorge Pereira, dividiu o mérito com os jogadores e manifestou votos de rápido restabelecimento à antiga andebolista Cândida Mota, esposa de Ricardo Costa, treinador do tricampeão nacional Sporting, e mãe dos internacionais portugueses Martim e Francisco Costa, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“Peço uma enorme salva de palmas para a querida Cândida, esposa do nosso querido Ricardo Costa e mãe dos dois ‘Costinhas’. Que se recupere rapidamente do problema de saúde que teve recentemente”, endereçou.

Xavier Melo superou a concorrência da nadadora Francisca Martins, campeã mundial universitária dos 400 metros, a futebolista internacional Carolina Santiago, o canoísta Bernardo Pereira, campeão do mundo de sub-23 em canoagem de mar, e o ciclista António Morgado.

A 27.ª Gala do Desporto encerrou com uma homenagem à antiga atleta Fernanda Ribeiro, campeã olímpica dos 10.000 metros nos Jogos Atlanta1996 e medalha de bronze na mesma distância em Sydney2000, que foi distinguida com o Prémio Alto Prestígio.

*Com agência Lusa