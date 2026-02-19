João Almeida está em terceiro na Volta ao Algarve

O ciclista francês Paul Seixas (da Decathlon) venceu hoje a segunda etapa da 52.ª edição da Volta ao Algarve, enquanto o espanhol Juan Ayuso (Lidl-Trek), que foi segundo na tirada, conquistou a liderança da geral individual.

Seixas cumpriu os 147,2 quilómetros, entre Portimão e o Alto da Fóia, em 3:49.50 horas, à frente do espanhol Juan Ayuso, que chegou com o mesmo tempo, e do caldense João Almeida (UAE Emirates XRG-Sprint), que cruzou a meta em terceiro, a um segundo do vencedor.

Na geral, o espanhol Juan Ayuso, que sucede na liderança ao francês Paul Magnier (Soudal Quick-Step) e Seixas totalizam ambos 8:10.44 horas, com João Almeida a fechar o pódio, a sete segundos desta dupla.

A terceira etapa da Volta ao Algarve, que se realiza na sexta-feira, é um contrarrelógio individual, com partida e chegada a Vilamoura, na distância de 19,5 quilómetros.

Segue-se a quarta etapa, entre Albufeira e Lagos, com mais de 182 quilómetros, antes da derradeira, no domingo, com a chegada em alta, ao Malhão.