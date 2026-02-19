Economia Socarros recebe Prémio Mérito Maxus pelo crescimento na região Por Joel Ribeiro - 19 de Fevereiro, 2026 0 8 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Os representantes da Socarros na entrega do prémio Distinção reconhece crescimento consistente e impacto económico da empresa nas Caldas da Rainha, Santarém e Tomar Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -