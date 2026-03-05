Política Hugo Oliveira reeleito na Distrital do PSD de Leiria Por Fátima Ferreira - 5 de Março, 2026 0 14 FacebookXPinterestWhatsApp Hugo Oliveira, atualmente vereador na Câmara das Caldas e deputado na Assembleia da República, foi reeleito para o terceiro mandato à frente da distrital do PSD de Leiria Mantêm-se também os presidentes das concelhias das Caldas e de Óbidos Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -