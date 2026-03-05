Quinta-feira, 5 _ Março _ 2026, 12:55
Início Política Hugo Oliveira reeleito na Distrital do PSD de Leiria

Hugo Oliveira reeleito na Distrital do PSD de Leiria

Por
Fátima Ferreira
Hugo Oliveira, atualmente vereador na Câmara das Caldas e deputado na Assembleia da República, foi reeleito para o terceiro mandato à frente da distrital do PSD de Leiria

Mantêm-se também os presidentes das concelhias das Caldas e de Óbidos

