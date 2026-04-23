25 anos de elevação das Gaeiras a vila. Uma homenagem à identidade e às suas gentes

A 19 de abril de 2001, pelas 18h00, o plenário da Assembleia da República aprovava a elevação da povoação das Gaeiras a vila. Duas horas depois, a festa fazia-se na Sociedade Filarmónica e Recreativa Gaeirense. “Quando chegámos [de Lisboa] estava um mar de gente e sentiu-se, até pelos discursos que fizemos, que o orgulho e o ego eram tão grandes… não há palavras”, recordou Diamantino Laura Ferreira, presidente da Junta de Freguesia na altura, e um dos homenageados no passado domingo, na cerimónia comemorativa do 25º aniversário da elevação das Gaeiras a vila, que decorreu no Convento de S. Miguel.

“Fomos sempre uma família, todos sentimos o respeito da nossa bandeira, sempre com sentido de responsabilidade. Foi assim que conseguimos adquirir as instalações da sede da junta, o posto médico e o licenciamento da farmácia”, destacou o antigo autarca, fazendo notar que neste concelho apenas existem duas vilas: Gaeiras e Óbidos.

O “trabalho, dedicação e coragem” dos gaeirenses foi também enaltecido pelo atual presidente da Junta, Pedro Vieira, fazendo notar que a elevação a vila “não foi um acaso”, mas o “reconhecimento de uma história já por si rica e de um povo que sempre acreditou no crescimento e desenvolvimento”.

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Ao longo destes 25 anos, “melhorou em infraestruturas, valorizou o espaço público e criou condições de excelência para receber quem escolhe Gaeiras para viver ou visitar”, frisou o autarca, destacando o contributo das associações, voluntários, empresários, trabalhadores e fregueses.

Aproveitando a presença do presidente da Câmara, Pedro Vieira realçou o reforço nas transferências para as juntas de freguesia, que no caso das Gaeiras passa de cerca de 95 mil euros (em 2025) para 160 mil euros, neste ano. Entre os projetos previstos para a freguesia estão a criação de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e a necessidade de aumentar a capacidade de jardim de infância. Outro dos desafios apontados é a necessidade de encontrar soluções para a segurança dos peões nas estradas nacionais que atravessam a freguesia, bem como para a ausência de estacionamento no centro da vila e ainda o alargamento da rede de parques de brincar.

Também o presidente da Câmara, Filipe Daniel, realçou que as Gaeiras não se tornou vila por “mero decreto”, mas porque “antes já o era no coração dos seus habitantes, na capacidade de união e na sua determinação coletiva”. E, acrescentou: “esta capacidade de reunir esforços, acima das diferenças partidárias ou pessoais, continua a ser um dos maiores patrimónios”.

O autarca partilhou os investimentos feitos, como a compra do Convento de S. Miguel e, recententemente, dos Armazéns do Gomes, que serão convertidos em polo de atividade económica, cultural e social. Ainda na área da freguesia, está previsto o projeto do balneário termal, junto ao convento, e a requalificação do complexo do Alvito, orçada em 442 mil euros. Filipe Daniel destacou ainda o investimento privado para construção de um hotel de luxo na Quinta das Janelas e a dinamização da cidade romana de Eburobrittium como mais um polo de atração deste território.

Na cerimónia,que contou com a vogal da ANAFRE, Ana Rita Leal, foi vincada a participação cívica e espírito comunitário dos seus habitantes e o presidente da Assembleia Municipal, Fernando Jorge, lembrou que, ao longo deste tempo, a localidade “cresceu, reinventou-se, consolidou-se. Tornou-se uma vila onde a modernidade convive com a tradição, onde o dinamismo económico se cruza com a vida cultural, com o desporto, com o associativismo e a solidariedade”, enaltecendo a força das suas associações e do seu voluntariado.

No âmbito das comemorações foi inaugurado o mural “Identidade”, criado pela artista plástica C’ Marie, localizado na Praceta da Bomba d’Água, junto ao busto de José António Pereira Júnior.

Medalhas de honra e mérito

Nesta sessão foram reconhecidas personalidades e entidades que contribuem para a história e identidade das Gaeiras. Desde logo o Gaeirense, clube da terra, que assinala 80 anos e que se tem afirmado como um “verdadeiro pilar na dinamização cultural, recreativa, desportiva e social da vila”. O antigo presidente da Junta, Ricardo Duque, também foi homenageado, com o atual executivo a destacar a sua “capacidade de iniciativa e por uma defesa firme e constante dos interesses da freguesia”.

O médico Rui Araújo, que a 3 de outubro de 1998 estreou o Posto Médico das Gaeiras, onde ficou até à sua reforma em fevereiro de 2021, também foi distinguido. “É amplamente reconhecido que a continuidade de prestação de cuidados de saúde no nosso Centro de Saúde muito se deve ao seu empenho, perseverança e dedicação à causa pública, deixando para trás muitas das ambições pessoais e profissionais”, destacou Pedro Vieira.

Foi ainda prestado reconhecimento público aos 12 autarcas, da junta e assembleia de freguesia, que estiveram na origem da elevação das Gaeiras a vila.