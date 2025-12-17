A substituição do passadiço de acesso à torre de captação da barragem de São Domingos, em Atouguia da Baleia (no concelho de Peniche) está atualmente em curso.

A autarquia penichense informou esta semana que a empreitada “tem por objeto resolver um problema de falta de segurança devido ao elevado estado de corrosão de muitos dos elementos metálicos que compõem a estrutura do passadiço de acesso à torre de captação da albufeira de São Domingos, em Atouguia da Baleia”.

A autarquia refere que “os trabalhos previstos realizar incluem a execução, em estaleiro, de uma nova estrutura metálica do passadiço, remoção do existente e a sua substituição” e acrescenta que “o tratamento final de proteção da estrutura prevê uma pintura com a categoria C5M, que consiste num sistema anticorrosivo de severidade muito alta, específico para ambientes marítimos (costeiros e offshore) com alta salinidade”.

A obra, do município de Peniche, tem um valor de cerca de 87 mil euros.