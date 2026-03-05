Quinta-feira, 5 _ Março _ 2026, 12:24
Parcerias
Anuncie Connosco
Assine a Gazeta
Início Sociedade Beer Fest atraiu milhares de pessoas

Beer Fest atraiu milhares de pessoas

Por
Isaque Vicente
-
0
10
Segundo a organização passaram pelo recinto cerca de 6000 pessoas ao longo dos três dias

Foram consumidos cerca de mil litros de cerveja por dia na terceira edição do evento

Loading

Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas.
Se já for assinante, inicie sessão no nosso site.
Se ainda não é assinante,
aproveite a Campanha do Centenário
Assinar a Gazeta
* com as condições especiais da Campanha do Centenário
- publicidade -

ARTIGOS RELACIONADOSMAIS DO AUTOR

© Gazeta das Caldas - 2026
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral da Política de Privacidade

Este website utiliza cookies para que possamos proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu browser e desempenham funções como reconhecê-lo quando regressa ao nosso website e ajudar a nossa equipa a compreender quais as secções do website que considera mais interessantes e úteis.