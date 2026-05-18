Óbidos recebe primeira Residência Pedagógica sobre o Brincar

O concelho de Óbidos vai acolher, no próximo dia 23 de maio, a primeira Residência Pedagógica sobre o Brincar, uma iniciativa promovida pelo município e integrada na estratégia de valorização da infância e da naturalização dos espaços educativos. A sessão decorrerá no Espaço MyMachine e reunirá cerca de 20 especialistas de áreas como Educação, Psicologia, Arquitetura, Inclusão e Estudos da Infância.

Segundo a Câmara de Óbidos, a iniciativa pretende lançar um trabalho de reflexão e construção conjunta sobre a criação de espaços educativos mais naturais, inclusivos e centrados no brincar como direito fundamental das crianças.

O presidente da autarquia obidense, Filipe Daniel, defende que os recreios escolares devem assumir uma nova função pedagógica e comunitária. “Queremos que os recreios deixem de ser apenas recreios. Queremos que sejam territórios de descoberta, de experimentação, de relação com a terra, com a água, com o risco controlado”, afirmou o autarca, acrescentando que a transformação da educação “não se faz por decreto”, mas “em comunidade”.

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A autarquia considera prioritária a naturalização dos espaços exteriores das creches, jardins de infância e escolas do primeiro ciclo, numa visão que encara os recreios, jardins e espaços comunitários como “territórios vivos, naturais e desafiantes”.

A residência pedagógica enquadra-se também no compromisso de Óbidos enquanto membro da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, reforçando a ideia de que o brincar deve ocupar um lugar central nas políticas públicas, na educação e no planeamento urbano.

Durante o encontro, os participantes irão partilhar experiências e perspetivas sobre a relação entre natureza e aprendizagem, as linguagens do brincar e a importância dos espaços exteriores na construção de ambientes educativos mais inclusivos e significativos.

De acordo com o município, este primeiro momento de trabalho permitirá estabelecer princípios orientadores para futuras intervenções nos espaços educativos exteriores do concelho, envolvendo escolas, comunidade educativa e território.

A iniciativa marcará ainda o início de um percurso mais alargado, que culminará num congresso previsto para julho, onde serão apresentados novos contributos e reflexões sobre infância, brincar e naturalização dos espaços educativos.

Com esta ação, o Município de Óbidos pretende reforçar a aposta em ambientes educativos “mais humanos, ligados à natureza e centrados no bem-estar e desenvolvimento pleno das crianças”.