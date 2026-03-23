Bordado das Caldas reconhecido como produção artesanal certificada

O tradicional Bordado das Caldas, que remonta ao tempo da Rainha D. Leonor e à fundação da cidade, viu hoje aprovada a inclusão no Registo Nacional de Produções Artesanais Tradicionais Certificadas.

A aprovação da inclusão da produção tradicional “Bordado das Caldas da Rainha” no Registo Nacional de Produções Artesanais Tradicionais Certificadas foi hoje publicada em Diário da República, num despacho que determina como titular a Associação do Bordado das Caldas da Rainha ou Bordado Rainha D. Leonor.

A certificação foi pedida por esta associação ao Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), tendo obtido parecer positivo da Comissão Consultiva para a Certificação de Produções Artesanais Tradicionais.

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A associação sustentou a candidatura com relatos de que o bordado remonta à época em que a rainha D. Leonor “administrava o Hospital [termal, que deu origem à cidade] e se ocupava, nos momentos de ócio, a fazer bordados”, dirigindo pessoalmente “serões de agulha”.

De acordo com o despacho, um relato de Jorge de S. Paulo, que na obra “História da Rainha D.ª Leonor e da Fundação do Hospital das Caldas”, publicada em 1656, descreve: “[…] mandava a Raynha nas noites de inverno chamar as molheres honradas e com ellas fazia serão de Roquas e Almofadas, e a Raynha era a primeira que as incitava com o seu exemplo”.

A investigação histórica ao antigo bordado admite que este possa ter tido origem em modelos oriundos da Índia, de Espanha ou de Itália, mas coloca como hipótese mais provável que “o pano que serviu de inspiração para a definição do Bordado das Caldas da Rainha terá sido bordado em Portugal, seguindo modelos que circulavam pela Europa do Sul, modelos esses bordados ao gosto do tempo”.

Uma antiga professora de lavores na Escola Industrial e Comercial Rafael Bordalo Pinheiro, Maria Margarida Franco dos Santos, recuperou o bordado nos anos 20 do século XX “inspirando-se num pedaço de um velho pano bordado que tinha” para desenhar “toda uma gramática decorativa, aquela que veio a caracterizar o que se veio a chamar Bordado das Caldas da Rainha”, segundo a associação.

Nas décadas de 40 a 70 do século XX, funcionou nas Escolas Comerciais e Industriais o Curso de Formação Feminina, onde na aprendizagem de técnicas de bordados tradicionais se incluía o Bordado das Caldas da Rainha, o que o tornou conhecido em todo o país.

Em 1997, o município promoveu um curso de formação profissional em parceria com o IEFP e foi criado pela Câmara Municipal um selo de certificação de qualidade que funcionou durante alguns anos.

Em 2013, foi criado o Núcleo das Bordadeiras do Bordado das Caldas da Rainha que, em março de 2016, constituíram a Associação do Bordado das Caldas da Rainha ou Bordado Rainha D. Leonor, que agora viu aprovada a inclusão do bordado no registo nacional que delimita a sua certificação exclusivamente aos trabalhos executados neste concelho.

O bordado é feito em tecido de linho, com diversas texturas conforme o trabalho pretendido, sendo possível bordar em linho claro, natural (cinzento) ou em linho cor de mel e obedece a especificações sobre os pontos e elementos figurativos que podem ser usados.

O Bordado das Caldas da Rainha aplicou-se, tradicionalmente, em peças de têxtil no âmbito da divulgação que tem sido feita pela associação e “tem vindo a ser aplicado em peças de vestuário, acessórios de moda (malas, carteiras), em adornos (como pregadeiras e brincos) e até em calçado, nomeadamente, em sapatilhas”.

*com agência Lusa