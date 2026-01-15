Caldas da Rainha: Prisão preventiva para jovem por agressões sobre avós e mãe

Jovem de 20 anos fica em prisão preventiva nas Caldas da Rainha, acusado de violência doméstica agravada contra os avós e a mãe

Um jovem de 20 anos ficou em prisão preventiva após ser presente a primeiro interrogatório judicial, por estar “fortemente indiciado pela prática de três crimes de violência doméstica agravados”, tendo como vítimas os avós e a mãe.

De acordo com a informação do Ministério Público de Leiria, o arguido “foi criado pelos avós e reside com estes numa localidade do município das Caldas da Rainha”. Na mesma habitação vive também a mãe do jovem, “nos períodos que se encontra em Portugal”.

Segundo os indícios recolhidos no inquérito, “pelo menos desde o ano de 2024, o arguido tem mantido um comportamento reiterado de agressões físicas, ameaças, insultos e intimidação”, exercendo “controlo e violência sobre as vítimas”. No caso dos avós, o Ministério Público sublinha que se trata de “pessoas particularmente vulneráveis em razão da idade”.

O Ministério Público refere ainda que, “devido à forte ligação afetiva ao arguido e ao medo que dele sentem, as vítimas, incluindo a mãe, tendem a desculpar e a negar a sua atuação”, circunstância que terá contribuído para a continuação dos comportamentos violentos.

Após o primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução criminal considerou “existir sério perigo de continuação da atividade criminosa” e determinou como medidas de coação a prisão preventiva, a proibição de contactos com as vítimas e a sujeição a avaliação e acompanhamento psiquiátrico e psicológico.

O inquérito prossegue sob a direção do Ministério Público do DIAP das Caldas da Rainha, com a coadjuvação da PSP das Caldas da Rainha.