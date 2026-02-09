Centro de Saúde de Alfeizerão com teleconsultas para suprir falta de médico de família

O Centro de Saúde de Alfeizerão vai disponibilizar teleconsultas, a partir de quarta-feira, para colmatar a falta da médica de família, que rescindiu contrato, informou a câmara municipal.

“A partir de 11 de fevereiro passa a estar disponível o serviço de Teleconsulta no Centro de Saúde de Alfeizerão, permitindo consultas de Medicina Geral e Familiar por videoconferência, com apoio presencial de enfermeira e técnica administrativa”, divulgou a Câmara Municipal de Alcobaça, em comunicado.

Contactada pela agência Lusa, a autarquia do distrito de Leiria esclareceu que esta medida “foi a solução transitória encontrada” para suprir a falta de médico de família no centro de saúde, “resultante da rescisão contratual da profissional de saúde afeta à respetiva unidade”.

Numa resposta enviada à Lusa, o vereador com o pelouro da Felicidade, Saúde e Bem-Estar, José Mendes, esclareceu que “a médica de família encontrava-se em situação de baixa médica há cerca de quatro meses e, nos termos da legislação em vigor, não era legalmente possível proceder à sua substituição durante esse período”, situação que se agravou com “a cessação do vínculo laboral”.

Perante a ausência de médico, o município de Alcobaça, a Junta de Freguesia Alfeizerão e a Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULS) encontraram como “solução temporária” para assegurar a continuidade da prestação de cuidados de saúde a implementação de um regime de teleconsultas, “no qual o médico de família presta a consulta em regime de videoconferência, com acompanhamento presencial integral por parte da enfermeira de serviço, nas instalações da unidade de saúde”.

No comunicado, a autarquia explica que os utentes devem agendar a consulta pelos meios habituais e deslocar-se ao centro de saúde no dia marcado, onde o médico à distância realizará avaliação clínica, prescrição/renovação de medicação e pedidos de exames, sempre que necessário.

De acordo com o vereador, “a medida tem caráter temporário”, já que “está prevista a abertura de concurso para a contratação de um médico de família para esta unidade no mês de abril do corrente ano, permitindo, assim, a reposição plena e definitiva do serviço de medicina geral e familiar em Alfeizerão”.

A Alfeizerão é um dos dois polos que integram a UCSP Litoral, a qual tem aproximadamente 5.600 utentes inscritos, segundo a ULS da Região de Leiria.

No polo de Alfeizerão encontram-se inscritos cerca de 2.700 utentes.

O polo conta com uma enfermeira e uma assistente técnica.

*com agência Lusa