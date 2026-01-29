Sociedade Depressão Ingrid provocou um morto Por Joel Ribeiro - 29 de Janeiro, 2026 0 13 FacebookTwitterPinterestWhatsApp A queda de árvores (esta na UF de Tornada e Salir do Porto) foi uma das ocorrências mais recorrentes Região foi bastante fustigada pelo mau tempo, mais de 200 ocorrências só entre domingo e terça-feira Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -