Depressão Kristin provocou 70 ocorrências nas Caldas

A Depressão Kristin provocou cerca de 70 ocorrências nas Caldas da Rainha entre a madrugada e a tarde desta quarta-feira, dia 28 de janeiro, segundo informação divulgada pelo Município caldense.

De acordo com o Serviço Municipal de Proteção Civil, o período mais crítico registou-se entre as 3h42 e as 16h40, intervalo durante o qual foram reportadas dezenas de situações relacionadas com os efeitos do mau tempo. “Todas as ocorrências já se encontram resolvidas”, informou o Município das Caldas da Rainha.

No total, foram registadas 27 quedas de árvores e 26 quedas de postes e fios elétricos, números que refletem o impacto do vento forte sentido no concelho. A estes somam-se 12 quedas e desabamentos de elementos de construção e de estruturas edificadas, duas verificações técnicas de árvores para avaliação do risco de queda e uma inundação, entre outras situações de menor dimensão.

Relativamente ao fornecimento de energia elétrica, a autarquia adiantou que tem mantido “comunicação permanente com a E-redes, no âmbito do restabelecimento da energia elétrica no concelho”. Segundo a mesma fonte, a expectativa da operadora da rede de distribuição é que a reposição da eletricidade possa ficar concluída ainda durante o dia de hoje.

Na área da saúde, o Município refere que está a acompanhar a situação “junto das Farmácias e das Unidades Hospitalares do Concelho”, de forma a garantir que não existem falhas críticas no funcionamento destes serviços.

A Câmara Municipal alertou ainda para constrangimentos na receção de correio eletrónico enviado pelos munícipes. “Esta situação relaciona-se com os serviços prestados pela operadora de telecomunicações e de internet”, explica o Município, prevendo que o problema esteja igualmente resolvido até ao final do dia.

Quanto ao eventual encerramento de estabelecimentos de ensino, a autarquia indica que a atualização de informação será feita “tão brevemente quanto possível, previsivelmente ainda durante o dia de hoje”.

O Município das Caldas da Rainha deixa um agradecimento “a todas as entidades envolvidas em todas as ações de resposta, tendo em vista a reposição da normalidade”, manifestando também reconhecimento pela compreensão da população e lamentando os incómodos causados pela situação.