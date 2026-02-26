Dois detidos por furto em terreno agrícola no Bombarral, após cinco meses de investigação

O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Peniche, deteve um homem e uma mulher, ambos com 30 anos, no dia 24 de fevereiro, por furto em terreno agrícola no concelho do Bombarral.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação criminal relacionada com o furto em terreno agrícola que se prolongava há cerca de cinco meses.

Durante a operação foram realizadas três buscas, repartidas entre uma residência e dois veículos no concelho do Bombarral. Na ação, foram apreendidos 156 doses de canábis, 27 gramas de sementes de canábis, 10,3 gramas de cogumelos alucinogéneos, uma estufa equipada com iluminação UV e um motor de rega.

- publicidade -

Além dos detidos, foram elaborados três autos de contraordenação devido a irregularidades relacionadas com a falta de vacinação antirrábica de dois canídeos e a ausência de licença da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV) para a detenção caseira de dois ovinos. Estas infrações estão sujeitas a coimas que podem ascender a um máximo conjunto de 11.220 euros.

Os dois suspeitos foram presentes no Tribunal Judicial de Peniche para aplicação de medidas de coação.

Este desdobramento policial contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Caldas da Rainha, do Destacamento de Intervenção (DI) de Leiria e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Leiria.