Quinta-feira, 26 _ Fevereiro _ 2026, 23:09
Parcerias
Anuncie Connosco
Assine a Gazeta
- publicidade -
Início Sociedade Dois detidos por furto em terreno agrícola no Bombarral, após cinco meses...

Dois detidos por furto em terreno agrícola no Bombarral, após cinco meses de investigação

Por
Redação
-
0
275

O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Peniche, deteve um homem e uma mulher, ambos com 30 anos, no dia 24 de fevereiro, por furto em terreno agrícola no concelho do Bombarral.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação criminal relacionada com o furto em terreno agrícola que se prolongava há cerca de cinco meses.

Durante a operação foram realizadas três buscas, repartidas entre uma residência e dois veículos no concelho do Bombarral. Na ação, foram apreendidos 156 doses de canábis, 27 gramas de sementes de canábis, 10,3 gramas de cogumelos alucinogéneos, uma estufa equipada com iluminação UV e um motor de rega.

- publicidade -

Além dos detidos, foram elaborados três autos de contraordenação devido a irregularidades relacionadas com a falta de vacinação antirrábica de dois canídeos e a ausência de licença da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV) para a detenção caseira de dois ovinos. Estas infrações estão sujeitas a coimas que podem ascender a um máximo conjunto de 11.220 euros.

Os dois suspeitos foram presentes no Tribunal Judicial de Peniche para aplicação de medidas de coação.

Este desdobramento policial contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Caldas da Rainha, do Destacamento de Intervenção (DI) de Leiria e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Leiria.

Loading

- publicidade -

ARTIGOS RELACIONADOSMAIS DO AUTOR

© Gazeta das Caldas - 2026
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral da Política de Privacidade

Este website utiliza cookies para que possamos proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu browser e desempenham funções como reconhecê-lo quando regressa ao nosso website e ajudar a nossa equipa a compreender quais as secções do website que considera mais interessantes e úteis.