Economia MO reabre loja renovada em Alcobaça

MO reabre loja renovada em Alcobaça

A marca portuguesa de moda MO reabriu a sua loja em Alcobaça no dia 26 de fevereiro, na Galeria Continente Modelo Alcobaça, com um espaço renovado de 462 metros quadrados.

Segundo a MO, a nova loja apresenta uma organização mais funcional e confortável, alinhada com a identidade atual da marca e reforçando assim a operação no distrito de Leiria, onde passa a contar com sete pontos de venda. O objetivo é fortalecer a ligação da marca às comunidades locais.

O espaço disponibiliza as últimas coleções de vestuário, calçado e acessórios para adultos e crianças, mantendo uma proposta baseada na versatilidade, praticidade e numa oferta acessível para toda a família.

A reabertura foi assinalada com a presença de uma promotora à entrada da loja a convidar os visitantes a conhecer o novo espaço, oferecendo tote bags da marca.

Os primeiros 50 clientes a realizar uma compra receberam ainda um voucher de 20€ em Cartão Continente, válido para uma próxima compra de valor igual ou superior a 20€, exclusivamente na loja MO de Alcobaça, até 26 de março.

A loja funcionará diariamente, entre as 9h00 e as 21h00.

