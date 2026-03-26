Duas caldenses com as carreiras reconhecidas

Susana Agostinho e Teresa Henriques foram galardoadas com o Prémio Carreira

Susana Agostinho e Teresa Henriques são duas empresárias caldenses, conhecidas no mundo relacionado com os casamentos.

Ambas viram a sua carreira reconhecida no Encontro Nacional de Wedding Planners 2026 que se realizou no final de fevereiro na Quinta da Resela, em Vila Verde (Barcelos).

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Foram reconhecidos profissionais de Norte a Sul do país e foi interessante o facto de entre os vários distinguidos haver duas profissionais das Caldas da Rainha. A primeira foi distinguida na categoria de áreas Vestido de Noiva e a segunda, no que diz respeito ao Cake Design.

“Estou muito orgulhosa por ter recebido este prémio que reconhece o meu percurso”, disse a designer de moda Susana Agostinho, que tem o seu atelier em Lisboa sem contudo perder a ligação à empresa familiar, Zelu.

A profissional continua a vir aos fins de semana atender algumas clientes oestinas e também a fazer as montras da loja da sua família que fica no coração da cidade.

“Sou muito camaleónica, gosto muito de desafios”, disse a designer que gosta de viver entre desafios profissionais e, por isso, mantém esta ligação à sua terra natal onde contrasta com a azáfama lisboeta onde desenvolve a maior parte do seu trabalho.

Em 2017, a designer de moda foi uma das juradas do programa “Cosido à Mão”, que foi exibido na RPT1. A designer caldense entrava em casa dos telespectadores aos sábados à noite.

A autora, que tem o seu próprio atelier de noivas em Lisboa há perto de três décadas, gostou de viver esta experiência televisiva que deu primazia à criação e à costura.

Apesar de ter saído das Caldas aos 16 anos , “mantenho a ligação à minha cidade”.

No texto da distinção de Susana Agostinho podia ler-se que, ao longo da sua carreira, “o seu trabalho distinguiu-se pela excelência, profissionalismo e dedicação, tornando-se uma referência incontornável para colegas, fornecedores e, sobretudo, para os inúmeros casais que confiaram em si num dos dias mais importantes das suas vidas”. Além do mais, o prémio pretende ainda “celebrar não apenas os anos de atividade, mas o legado construído com visão, ética e paixão”.

A pasteleira Teresa Henriques foi não só distinguida pela sua carreira como cake designer também foi salientado que formou “a grande maioria dos profissionais que se dedicam ao Cake Design para Casamentos no país”. O prémio Carreira reconheceu as duas vertentes, como autora e também como formadora”, disse Teresa Henriques à Gazeta das Caldas. E se antes os casamentos decorriam sobretudo no mês de maio “agora casa-se durante todo o ano, incluindo noutras festividades como a Passagem de Ano ou no Dia de Páscoa”, disse a profissional que tem, nas Caldas, a sua Academia de Cake Design.

Além de dar muita formação convida mestres pasteleiros de todo o mundo que vêm ensinar na cidade termal. “Não me interessa aceitar quantidade, mas sim qualidade”, disse Teresa Henriques acrescentando que irá continuar a dedicar-se aos bolos de noiva. Na distinção de Teresa Henriques foi salientado o facto da profissional de pastelaria se pautar “pela excelência, profissionalismo e dedicação, tornando-se uma referência neste setor em Portugal.

As duas profissionais caldenses agradeceram a quem as acompanha nos seus trajetos.