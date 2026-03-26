Estudantes do IPL promovem atividades científicas para 170 alunos

Finalistas de Biotecnologia da ESTM dinamizaram experiências laboratoriais e trabalhos de campo em três escolas do concelho

Cerca de 170 alunos dos ensinos básico e secundário de Leiria participaram em atividades de divulgação científica dinamizadas por nove estudantes do Politécnico de Leiria. As iniciativas, reportadas a 26 de março de 2026, incluíram experiências laboratoriais e saídas de campo organizadas por finalistas da licenciatura em Biotecnologia da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM).

As ações integraram o plano da unidade curricular de Biotecnologia em Sociedade, com o propósito de fomentar a literacia científica na comunidade. Na Ribeira dos Milagres, três universitárias conduziram uma atividade com alunos da Escola Básica local, focada na recolha de amostras de água, observação de organismos aquáticos e avaliação da qualidade ambiental com recurso a lupas e sondas.

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Na Escola Básica do Arrabal, o trabalho centrou-se na observação microscópica de células sanguíneas, microalgas e bactérias, sublinhando a importância dos hábitos de higiene. Paralelamente, na Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, decorreu uma sessão de extração de ADN de morango dirigida ao ensino profissional, onde as dinamizadoras relataram o seu trajeto académico para incentivar o prosseguimento de estudos.

A coordenadora da licenciatura, Alexandra Cruz, declarou que, “com estas iniciativas, os nossos estudantes contribuíram para reforçar a ligação entre o ensino superior e a comunidade, promovendo o interesse pela ciência desde os primeiros anos de escolaridade e incentivando a exploração de percursos académicos e profissionais na área das ciências e tecnologias”.