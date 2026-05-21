Festival da Juventude regressa ao Cadaval com cartaz musical atrativo

Evento realiza-se de 22 a 24 de maio e reforça aposta na música e no desporto

Decorre este fim de semana, de 22 a 24 de maio, o Festival da Juventude do Cadaval, numa iniciativa que pretende reforçar o papel do evento como ponto de encontro da comunidade jovem do concelho.

O cartaz musical será um dos principais atrativos do festival, com atuações dos Descendentes, Piruka e Hausbau, entre outros artistas e DJs.

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No primeiro dia, 22 de maio, sobem ao palco Rédea Curta, Descendentes e Deixa Rolar. No dia seguinte atuam Piruka, Corda Bamba, DJ Extaka, DJ Gonçalo Costa e Pop It Phill.It. O encerramento, a 24 de maio, ficará a cargo dos Hausbau e do DJ Lancaster. O programa contará ainda com a participação de jovens talentos locais, entre eles o DJ Afonso Filipe.

Durante a apresentação do evento, o presidente da Câmara do Cadaval, Ricardo Pinteus, destacou o crescimento do festival e o envolvimento dos jovens na sua organização. Segundo o autarca, o Festival da Juventude é o reflexo “da visão, da energia e da proatividade da juventude do concelho”. “O papel do município é garantir que vocês tenham o palco, o apoio e a liberdade para fazer isto acontecer”, afirmou, sublinhando que o evento foi pensado como uma experiência inclusiva e aberta à comunidade.

Além da componente musical, o festival inclui várias atividades desportivas e de lazer, entre elas o peddy-paper “Cadaval Challenge”, um torneio de futebol de sete, workshops de skate, BMX e patinagem, bem como viagens de balão de ar quente, escalada, slide, touro mecânico e simuladores de jogos.

A programação integra ainda, no dia 22, um espaço de debate dedicado a temas ligados aos jovens, como a importância do ensino universitário, o impacto futuro da inteligência artificial e a valorização de competências no mercado de trabalho.

Esta será a terceira edição do Festival da Juventude, um projeto desenvolvido em parceria entre o município e a Associação de Estudantes do Cadaval, com o objetivo de promover o talento, a criatividade e a participação cívica da juventude do concelho.