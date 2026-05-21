Gaming Hub Caldas da Rainha promove torneio de FC26

Competição realiza-se este sábado e vai servir para escolher os jogadores que irão integrar a futura equipa de eSports

O novo Gaming Hub Caldas da Rainha vai promover, no próximo dia 23 de maio, o primeiro torneio de FC26, iniciativa que decorrerá entre as 9h00 e as 18h00 no Prontos. Impact Village e que servirá também para selecionar os jogadores que irão integrar a futura equipa competitiva de FC do Gaming Hub caldense, que vai participar em torneios por todo o país.

O torneio de futebol virtual é dirigido a participantes entre os 13 e os 50 anos e marca o arranque da vertente de eSports do projeto criado através de um protocolo assinado em fevereiro entre a Câmara das Caldas da Rainha, o Instituto Politécnico de Santarém e a Associação Rede Progresso, com execução prática do Prontos. Impact Village.

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Além da componente competitiva, o evento contará ainda, às 15h00, com uma Gaming Talk intitulada “Queres aprender com os eSports? A importância e o valor do Gaming e dos eSports para os jogadores, jovens, pais, professores e empresários”. A conversa pretende dar a conhecer o impacto e as oportunidades da indústria dos eSports, abordando temas como o profissionalismo, o equilíbrio entre treino e estudos, a saúde mental, a nutrição e as saídas profissionais associadas ao setor.

A sessão terá a participação de Simão Silva (jogador), André Cabral (treinador e manager) e Luís Gonzaga (professor e psicólogo), com moderação do coordenador do Gaming Hub Caldas da Rainha, Pedro Sequeira.

Durante os 90 minutos da iniciativa serão ainda promovidos momentos interativos, com demonstrações tecnológicas e testes de reflexos, procurando aproximar pais, professores, empresários e jovens da realidade dos eSports e das oportunidades profissionais ligadas ao setor.

O Gaming Hub Caldas da Rainha pretende afirmar-se como um polo de inovação tecnológica e economia digital, apostando na retenção de talento jovem e no desenvolvimento de competências ligadas à indústria dos videojogos, realidade virtual, modelação 3D e eSports. O projeto assenta em três áreas principais: desenvolvimento de videojogos e game design, formação certificada em parceria com o Politécnico de Santarém e dinamização de atividades competitivas e comunitárias.

As inscrições encerram hoje, 21 de maio, e podem ser feitas, de forma gratuita, na plataforma eventbrite.pt.