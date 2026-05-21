Futuro do termalismo e novo hospital foram “pedra de toque” na homenagem à fundadora das Caldas

O local do novo balneário e o modelo de gestão do termalismo caldense deverão ser decididos ainda este ano, tal como a realização de um novo estudo para a localização do novo hospital

A tradição voltou a cumprir-se, com as várias entidades e associações caldenses a homenagear a Rainha D. Leonor, na tarde de 15 de maio. Uma cerimónia que deixou uma certeza no presidente da Assembleia Municipal: “nunca vi tantas instituições a depositar flores junto à estátua da nossa fundadora”.

Na sua intervenção, junto ao Hospital Termal, Fernando Costa avisou que D. Leonor “está preocupada” porque aquele hospital,que chegou a receber 8 a 10 mil aquistas por ano recebe atualmente 2 mil e que esta “também não estará contente” por ver que a obra não arranca nos Pavilhões do Parque.

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“Ela está ansiosa para que se faça o balneário termal”, disse, pedindo para que sejam cumpridos os compromissos anteriormente assumidos. O presidente da Assembleia Municipal afirmou que o executivo “conta com o povo das Caldas” para defender a permanência do hospital na cidade, mas que é necessária uma decisão do Governo, pedindo ao deputado na Assembleia da República Hugo Oliveira para, com a Câmara, “lutar por este desígnio”. Uma “luta” na qual Fernando Costa quer também envolver o Presidente da República e a esposa, que é caldense e descendente de um administrador do hospital e de um “grande defensor das Caldas”.

Para o presidente da Câmara, Vítor Marques, vive-se um “momento charneira” no que respeita ao termalismo, com a necessidade de definição do local para instalação do novo balneário e a oferta a disponibilizar, assim como o modelo de gestão. “O que falta é consensualizar”, referiu, dando conta que já começou a conversar com as diversas forças políticas, apontando “alguma orientação já definida” para setembro, de modo a avançar com os projetos e poder começar a negociar com os proprietários, se for um terreno privado.

O autarca defendeu também a construção de um hospital novo, nas Caldas, mas para satisfazer as necessidades do Oeste. “Temos de perceber as necessidades do Oeste e, onde há mais necessidades é realmente aqui no Oeste de Norte”, realçou, acrescentando que o município vai encomendar a elaboração de um estudo para a localização do hospital. A equipa está identificada, mas o autarca escusou-se a revelar o nome, por o processo ainda estar numa fase muito inicial.

Em relação a contactos com o Governo, nomeadamente com o Primeiro-Ministro (que está encarregue deste assunto), a Câmara ainda não obteve resposta ao pedido de agendamento de uma reunião. Já a OesteCIM “mantém a posição anterior”, resultante do estudo que propõe a construção do novo Hospital do Oeste no Bombarral. “Como estamos num mandato novo e há autarcas novos, fiz questão, secundado pelo presidente da Câmara de Óbidos, de mostrar a posição que temos em relação a todo este processo”, disse, acrescentando que conseguiram, “de uma forma mais acalorada, mas respeitosa, mostrar que nos vamos dedicar a defender aquilo em que acreditamos”.

Incluído na cerimónia esteve também o batismo de duas novas viaturas dos Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha. O presidente da Câmara destacou a dinâmica desta corporação, tanto ao nível do socorro, como da assistência médica e combate a incêndios. Lembrou que já somam 34 as viaturas oferecidas aos bombeiros caldenses, juntamente com outros apoios. Um gesto de retribuição e gratidão pelo trabalho que prestam à comunidade, concretizou o autarca, estendendo os agradecimentos ao trabalho efetuado pela Escola de Sargentos do Exército.

Para Vítor Marques, um dos pilares da cidade é o seu comércio forte, que está empenhado em manter, agora com o apoio da tecnologia, através do Bairro Comercial Digital. “Não queremos fechar os nossos estabelecimentos, queremos que eles fiquem mais ricos”, disse, lembrando a distinção como Capital Europeia do Pequeno Retalho e a aposta do município também nas áreas da limpeza, segurança, atividades físicas e culturais, de modo a potenciar este setor.

A cerimónia contou com a atuação do Conservatório de Música das Caldas.