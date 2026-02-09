Homem de 28 anos em prisão preventiva por violência doméstica

Um homem de 28 anos foi detido, no dia 3 de fevereiro, pelo crime de violência doméstica, no concelho de Peniche, no dia 3 de fevereiro. A detenção foi efetuada pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Leiria da GNR, “no âmbito de uma investigação por violência doméstica, que decorria há cerca de dois meses”.

Os militares da Guarda “desenvolveram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito havia infligido agressões físicas à vítima, seu pai de 61 anos”, revelou a força militar, acrescentando que “na sequência da investigação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito, que culminou na detenção do suspeito”.

A GNR esclareceu ainda que “o detido, que já se encontrava com pena suspensa pela prática do mesmo crime, foi presente no dia 4 de fevereiro ao Tribunal Judicial de Leiria, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”.

A Guarda Nacional Republicana frisa ainda que “a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva” e fez notar que “realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica”, relembrando que “se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica” deve participar no Portal Queixa Eletrónica, em https://queixaselectronicas.mai.gov.pt, por via telefónica, através do número de telefone 112, no Posto da GNR mais próximo, na aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos ou na aplicação SMS Segurança.