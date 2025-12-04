Homem morre em praia de Peniche

Um homem morreu hoje no mar na praia do Porto da Areia Sul, em Peniche, divulgou a Autoridade Marítima Nacional.

O alerta foi dado pelas 14:45 para o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, a informar que “um homem tinha caído à água”.

Segundo o comunicado, foram de imediato ativados tripulantes da Estação Salva-vidas, elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários, de Peniche, e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Enquanto os meios se deslocavam para o local, “uma pessoa que se encontrava na zona, após ter visto a vítima dentro de água, saltou para a resgatar, não a tendo conseguido retirar, acabando por sair pelos próprios meios”, indicou a Autoridade Marítima Nacional.

O homem, com cerca de 80 anos, foi retirado por um dos elementos da Polícia Marítima em estado inconsciente e transportado para o areal da praia.

A vítima foi depois submetida a manobras de reanimação pelos bombeiros de Peniche e do INEM, “não tendo sido possível reverter a situação”.

Depois de o médico atestar o óbito no local, o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado.

De acordo com fonte do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste, no local estiveram uma embarcação e ainda 15 operacionais e sete veículos, entre eles a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Caldas da Rainha do INEM.

A Polícia Marítima está a investigar as causas da morte.