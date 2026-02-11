Incêndio urbano causa uma desalojada na Nazaré

Um incêndio urbano numa moradia na Nazaré, deixou hoje desalojada uma mulher, de 68 anos, que está a ser acompanhada pelos serviço de ação social da autarquia, informou o Subcomando de Emergência e Proteção Civil do Oeste.

O incêndio “deflagrou num anexo nas traseiras da moradia, que se encontrava com algum lixo, tendo ficado desalojada a moradora, de 68 anos”, disse a fonte do subcomando.

Do incêndio resultou ainda “a morte de seis gatos que se encontravam no local”, acrescentou.

- publicidade -

O alerta para o incêndio foi dado às 10h50 e já se encontra em fase de conclusão.

No local estivaram 12 operacionais dos bombeiros da Nazaré, apoiados por quatro veículos, a GNR e elementos do serviço de ação social da Nazaré, ativado para apoiar a moradora.

* Com agência Lusa