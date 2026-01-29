Sociedade Mia Pessoa escreveu livro sobre inclusão Por Natacha Narciso - 29 de Janeiro, 2026 0 10 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Autora que é mãe de quatro meninas está a estudar Educação e não lhe faltam ideias para novos livros Mãe de quatro filhas dedica-se aos livros. Inclusão, autismo e Luiz de Camões são os temas de eleição Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -