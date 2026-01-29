Sociedade Nova direção da ACCCRO quer associação “no século XXI” Por Joel Ribeiro - 29 de Janeiro, 2026 0 6 FacebookTwitterPinterestWhatsApp A equipa diretiva que tomou posse no passado dia 20 de janeiro Marcos Pinto quer relação mais estreita entre a associação e os empresários Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -