Novo monumento em Peniche presta homenagem a Beto

Obra, de Carlos Oliveira, faz homenagem ao cantor penichense, falecido em 2010

Em Peniche, na Avenida Paulo VI (junto ao largo do tribunal) realizou-se, na tarde do passado domingo, dia 19 de abril, uma homenagem ao cantor popular Beto, penichense falecido em 2010, com apenas 42 anos.

Centenas de pessoas fizeram questão de marcar presença nesta iniciativa, marcada pelas emoções.

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No âmbito da homenagem, que foi organizada pelo grupo de fãs do cantor, foi inaugurado um monumento, da autoria do escultor caldense Carlos Oliveira.

A obra foi revelada pela mãe de Beto, Mariete, auxiliada por Otília Zarro, do grupo de fãs do cantor, e pelo presidente da Câmara Municipal de Peniche, Filipe Sales, ao som da voz rouca do cantor, com a música “Memórias Esquecidas”, num momento emotivo, com a mãe a abraçar-se ao monumento com a figura do filho.

Antes, o escultor Carlos Oliveira havia explicado todo o processo produtivo e a forma como procurou o envolvimento de várias pessoas, principalmente os familiares, na obra que desenvolveu. O autor deu a conhecer a própria matéria-prima, uma pedra originária da pedreira de José Luís Cochicho, em Vila Viçosa, com 450 milhões de anos.

Contou que não quis fazer um busto, porque, da sua pesquisa, percebeu que o cantor não gostava e tentou nesta obra preservar a memória, ao plasmar Beto numa das suas poses tranquilas.

O autor realçou ainda que quis deixar um aspeto inacabado na escultura, num paralelismo com a obra do artista que partiu cedo.

À Gazeta das Caldas, Carlos Oliveira revelou que a produção desta obra demorou cerca de dez meses e descreveu esta como uma “peça com uma carga emocional muito grande”, considerando que foi um dia “marcante” e revelando que se sentiu, também ele, emocionado ao ver a emoção da mãe do cantor quando foi apresentada a obra.

A vontade e o projeto de homenagear Beto na sua terra já existia há vários anos, sendo concretizada agora.

Depois da inauguração do novo monumento, realizou-se um espetáculo musical, que contou com a participação de vários artistas.