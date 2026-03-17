PSP evita atropelamento após condutor furar bloqueio na Nazaré

No domingo, dia 15 de março, um homem, de 56 anos foi identificado pela PSP após ter perturbado o normal decurso da Procissão do Nosso Senhor dos Passos, na Nazaré, ao tentar atravessar com a sua viatura o percurso onde se encontravam centenas de peregrinos.

“Os factos ocorreram durante a celebração religiosa que liga a Igreja da Misericórdia, na zona da Pederneira, ao Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, no Sítio da Nazaré, percurso que se encontrava devidamente sinalizado e com trânsito condicionado para garantir a segurança dos participantes”, explicou a PSP.

“Apesar das indicações existentes e dos avisos de populares e responsáveis da organização, o condutor, um cidadão estrangeiro, demonstrou impaciência perante a interrupção da circulação automóvel e iniciou a marcha pela via ocupada pelos peregrinos, colocando em risco a integridade física das pessoas que participavam na procissão”, esclareceu fonte policial, notando que “a situação gerou momentos de pânico entre os participantes, que tiveram de se afastar rapidamente para evitar serem atingidos pelo veículo”.

A Polícia de Segurança Pública, que acompanhava o evento, interveio de imediato, conseguindo intercetar e imobilizar a viatura antes que esta prosseguisse pelo meio da multidão, evitando assim a ocorrência de um potencial atropelamento coletivo.

No interior da viatura encontravam-se ainda a esposa do condutor e duas menores do sexo feminino. Após a imobilização do veículo, vários peregrinos rodearam o automóvel exigindo explicações ao condutor, tendo os polícias atuado rapidamente para acalmar os ânimos e prevenir qualquer alteração da ordem pública. Como medida de segurança, o condutor foi retirado da viatura e afastado do aglomerado de pessoas.

O homem foi submetido a teste de despistagem de álcool, tendo acusado uma taxa de 0,0 g/l, sendo posteriormente identificado pelas autoridades.