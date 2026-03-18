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Câmara de Peniche investe mais de 250 mil euros para manter urgências em funcionamento contínuo

Por
Redação
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A Câmara Municipal de Peniche anunciou hoje que no próximo dia 27 de março vai apresentar o projeto “Pela nossa Saúde, o nosso Hospital”, que descreve como “uma iniciativa pioneira que visa assegurar o funcionamento contínuo do Serviço de Urgência Básica do Hospital de Peniche”.
A autarquia investe 250 mil euros neste projeto, que resulta de uma parceria entre o município, a Unidade Local de Saúde do Oeste e uma equipa fixa de médicos, “garantindo um serviço estável a partir de abril, com três meses iniciais de avaliação”.
Admitindo que “para tornar possível esta resposta, o município de Peniche assume um esforço financeiro muito significativo, com um investimento superior a 250 mil euros, reforçando condições para garantir a presença de profissionais e a continuidade do serviço” e ainda que este é “um esforço que ultrapassa as suas competências diretas”, a autarquia frisa que tal se “impõe pela necessidade de defender o acesso da população a cuidados de saúde” e esclarece que “a medida surge para responder à falta de profissionais e assegurar cuidados de saúde essenciais, enquanto se continuam a exigir soluções ao Governo”.
Através dos seus canais, a Câmara salienta que “o Hospital de Peniche é fundamental para toda a região Oeste” e defende que, com esta iniciativa, “reforça o seu compromisso com a sua manutenção e com o acesso a cuidados de saúde de proximidade”.

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