Termas da Europa reunidas nas Caldas em maio

A cidade das Caldas recebe este ano a Assembleia Geral da Associação das Cidades Termais Históricas da Europa – EHTTA, evento que entre os dias 6 e 8 de maio reunirá representantes das principais estâncias termais europeias.
A realização da reunião plenária da European Historic Thermal Towns Association (EHTTA, sigla inglesa) na cidade portuguesa “reforça o prestígio internacional das Termas das Caldas da Rainha, reconhecendo não apenas a sua identidade histórica, mas também a visão e os ambiciosos projetos delineados para o futuro”, afirmou o presidente da Câmara, Vítor Marques (independente), citado numa nota à imprensa.
O encontro levará ao concelho “personalidades relevantes do setor europeu do termalismo, bem como especialistas nas áreas do património, turismo e saúde”, divulgou a autarquia, exemplificando com os representantes das mais conhecidas estâncias termais da Europa, como Vichy (França), Wiesbaden (Alemanha), Montegrotto Terme (Itália), Loutraki ou Caldes de Montbui (Grécia).
Além de se afirmar como “um espaço privilegiado de reflexão e decisão sobre o futuro das cidades termais históricas da Europa” o encontro conta, nesta edição, com a particularidade de integrar a eleição dos futuros órgãos dirigentes da associação, aos quais o município é candidato.
A escolha das Caldas da Rainha para acolher a assembleia geral prende-se, segundo o presidente da EHTTA, Riccardo Mortandello, com o facto de este município ser “um membro muito ativo, desde que integrou a rede em 2015”, com uma participação “de forma empenhada” no Conselho Executivo da associação e contribuindo “ativamente para projetos e iniciativas, reforçando a presença portuguesa na nossa rede europeia”.
De acordo com a organização, o evento contará com “dois momentos tradicionais e emblemáticos”, como o “Robing for EHTTA Members” e o “Walk of the Bathrobe Addicts”, passeios em que os representantes das termas europeias se envolvem com a comunidade local.
As atividades do certame destinam-se, na sua maioria, aos membros convidados. Contudo, haverá atividades abertas ao público, como o “EHTTA Fórum”, que tem prevista a participação de representantes do Ministério da Economia e Coesão Territorial, da Associação das Termas de Portugal, bem como de outros parceiros nacionais e internacionais.
“O EHTTA Fórum permitirá dar a conhecer aos membros da associação o quão bem o turismo termal está consolidado em Portugal, e também como têm evoluído as Termas das Caldas da Rainha”, refere Riccardo Mortandello no comunicado.
O programa contará ainda com outro momento aberto à comunidade: o “Café da Europa – Patrimónios em Diálogo: Cerâmica e Cidades Termais nas Rotas Culturais Europeias”, que decorrerá no dia 6 de maio, no Centro de Artes, abordando temáticas ligadas à água termal e à cerâmica.
A Associação das Cidades Termais Históricas da Europa é uma rede europeia fundada em 2009, com sede na Bélgica, que valoriza, protege e promove o património termal, cultural e arquitetónico de cidades termais.
Conta com mais de meia centena de estâncias termais de vários países e desde 2010 é a entidade gestora da “Rota Europeia das Cidades Termais Históricas”, uma das rotas culturais do Conselho da Europa.
*com agência Lusa