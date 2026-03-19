Termas da Europa reunidas nas Caldas em maio

A cidade das Caldas recebe este ano a Assembleia Geral da Associação das Cidades Termais Históricas da Europa – EHTTA, evento que entre os dias 6 e 8 de maio reunirá representantes das principais estâncias termais europeias.

A realização da reunião plenária da European Historic Thermal Towns Association (EHTTA, sigla inglesa) na cidade portuguesa “reforça o prestígio internacional das Termas das Caldas da Rainha, reconhecendo não apenas a sua identidade histórica, mas também a visão e os ambiciosos projetos delineados para o futuro”, afirmou o presidente da Câmara, Vítor Marques (independente), citado numa nota à imprensa.

O encontro levará ao concelho “personalidades relevantes do setor europeu do termalismo, bem como especialistas nas áreas do património, turismo e saúde”, divulgou a autarquia, exemplificando com os representantes das mais conhecidas estâncias termais da Europa, como Vichy (França), Wiesbaden (Alemanha), Montegrotto Terme (Itália), Loutraki ou Caldes de Montbui (Grécia).

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Além de se afirmar como “um espaço privilegiado de reflexão e decisão sobre o futuro das cidades termais históricas da Europa” o encontro conta, nesta edição, com a particularidade de integrar a eleição dos futuros órgãos dirigentes da associação, aos quais o município é candidato.

A escolha das Caldas da Rainha para acolher a assembleia geral prende-se, segundo o presidente da EHTTA, Riccardo Mortandello, com o facto de este município ser “um membro muito ativo, desde que integrou a rede em 2015”, com uma participação “de forma empenhada” no Conselho Executivo da associação e contribuindo “ativamente para projetos e iniciativas, reforçando a presença portuguesa na nossa rede europeia”.

De acordo com a organização, o evento contará com “dois momentos tradicionais e emblemáticos”, como o “Robing for EHTTA Members” e o “Walk of the Bathrobe Addicts”, passeios em que os representantes das termas europeias se envolvem com a comunidade local.

As atividades do certame destinam-se, na sua maioria, aos membros convidados. Contudo, haverá atividades abertas ao público, como o “EHTTA Fórum”, que tem prevista a participação de representantes do Ministério da Economia e Coesão Territorial, da Associação das Termas de Portugal, bem como de outros parceiros nacionais e internacionais.

“O EHTTA Fórum permitirá dar a conhecer aos membros da associação o quão bem o turismo termal está consolidado em Portugal, e também como têm evoluído as Termas das Caldas da Rainha”, refere Riccardo Mortandello no comunicado.

O programa contará ainda com outro momento aberto à comunidade: o “Café da Europa – Patrimónios em Diálogo: Cerâmica e Cidades Termais nas Rotas Culturais Europeias”, que decorrerá no dia 6 de maio, no Centro de Artes, abordando temáticas ligadas à água termal e à cerâmica.

A Associação das Cidades Termais Históricas da Europa é uma rede europeia fundada em 2009, com sede na Bélgica, que valoriza, protege e promove o património termal, cultural e arquitetónico de cidades termais.

Conta com mais de meia centena de estâncias termais de vários países e desde 2010 é a entidade gestora da “Rota Europeia das Cidades Termais Históricas”, uma das rotas culturais do Conselho da Europa.

*com agência Lusa